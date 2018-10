Salda Luis Miguel deuda con “El Potrillo”

En enero de 2017 la empresa Star Productions, que representa a Fernández, demandó penalmente a Lion Productions Inc., organización que da la cara por Luismi, por incumplimiento de contrato

Luis Miguel por fin saldó la deuda millonaria que tenía con Alejandro Fernández, de acuerdo con el empresario regiomontano Carlos Bremer.

“Yo di consejos y sugerencias para que el plan de rescate jalara y ya. Lo que sí me da mucho gusto es que sé que a Alejandro Fernández ya se le liquidó su adeudo y eso es un primer paso triunfal, tanto de Alejandro, que apoyó a que se diera el rescate, como de Luis Miguel, que ya hizo el pago y salió de ese problema”, afirmó Bremer en entrevista.

La historia de una posible colaboración entre ambos cantantes empezó a finales de 2015, con las conversaciones para lanzar la gira conjunta “Pasión Tour”, que se realizaría en México, Estados Unidos, así como en Centro y Sudamérica, entre abril y noviembre de 2016.

Pero pronto hubo problemas. Luis Miguel canceló varias fechas en el País por problemas de salud y tampoco pudo concretar el proyecto con “El Potrillo”, hasta que en enero de 2017 la empresa Star Productions, que representa a Fernández, demandó penalmente a Lion Productions Inc., organización que da la cara por Luismi.

Además, se le exigió a “El Sol” que regresara cinco millones de dólares que se le dieron como anticipo de la gira.

Aunque los cantantes “hicieron las paces” en diciembre de 2017. Tras el incumplimiento de contrato, Mickey por fin llegó a un acuerdo y saldó el adeudo de entre cinco y siete millones de dólares hace dos semanas, según contó Bremer, amigo cercano del intérprete de “Culpable o No”.

Bremer es conocido por protagonizar el reality show “Shark Tank México”, de Canal Sony, y ha sido asesor financiero del intérprete desde hace tiempo.

“Ya se logró el éxito por los dos lados, ese sí fue un triunfo para México, porque son dos grandes de México que se unen, uno para apoyar el rescate del otro, no sé si vuelvan a trabajar juntos, pero qué bueno que se logró cumplir con los compromisos y que todos ganamos”.

Luis Miguel vuelve al Auditorio Nacional, para romper su propio récord de presentaciones seguidas, ahora con 31, con su tour ¡México por Siempre!