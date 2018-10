Ruby Rose, la celebridad más peligrosa de Internet: McAfee

La firma de seguridad informática McAfee reveló este martes que la actriz Ruby Rose, de la serie ‘Orange Is The New Black’ y próxima ‘Batwoman’ en una serie de The CW, se ha convertido en la celebridad más peligrosa de Internet.

Esto significa que el nombre de la actriz de 32 años ha encabezado en el último año la mayor cantidad de enlaces engañosos y archivos descargables que contienen virus, afectando los equipos de computo de miles de internautas.

Rose destronó así a la famosa más peligrosa del año pasado, Avril Lavigne, que ya no figura en la lista de las 10 celebridades más peligrosas de Internet:

1. Ruby Rose

2. Kristin Cavallari

3. Marion Cotillard

4. Lynda Carter

5. Rose Byrne

6. Debra Messing

7. Kourtney Kardashian

8. Amber Heard

9. Kelly Ripa

10. Brad William Henke

La recomendación de McAfee es considerar los riesgos asociados con la búsqueda de contenido descargable y mantener actualizados los equipos de computo con las últimas correcciones de seguridad.

Fuente: SDP noticias