Rinde protesta el nuevo Comité de Transparencia

La presidenta municipal Célida López Cárdenas tomó protesta al nuevo Comité de Transparencia, conformado por Daniel Sánchez González, oficial Mayor; Santos Millán Ibarra, titular de la Unidad de Transparencia Municipal, y Gabriel Elías Urquídes, director general de Asuntos Jurídicos.

Como entes públicos, destacó la alcaldesa, es una obligación y un compromiso el acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia, por lo que los integrantes se comprometieron a actuar, informar y garantizar a la sociedad lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6to sobre el derecho a la información y el principio de máxima publicidad.

Hermosillo, aseguró Celida López, también tiene que ser un ejemplo a nivel nacional en el tema de transparencia.

“Para ser ejemplo en este tema tiene que doler, porque es exponerse a las críticas por cada una de las decisiones y acciones que se toman”, explicó.

La alcaldesa adelantó que su instrucción fue que los ciudadanos no tengan que esperar por tiempo indefinido para tener acceso a contratos y otros documentos, como fue el caso del equipo de transición que tuvo que esperar varias semanas para conocer el contrato de la concesión del alumbrado público.

“En este Comité tendremos un equipo fuerte que sabrá ejercer la autoridad necesaria con un servidor público que no entienda que parte de la transformación que venimos a construir en esta administración, es el tener la oportunidad de informar. Quien no tiene nada que ocultar no tiene por qué tener temor”, aseguró la jefa de la Comuna.