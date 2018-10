‘Piojo’ Herrera: “Cecilio Domínguez es el cobrador oficial de los penaltis”

Vaya polémica la que se armó luego de que Mateus Uribe fallara el penal decisivo con el que América se hubiera llevado la victoria ante Chivas, y es que, una vez que finalizó el duelo, Miguel Herrera dijo desconocer la razón por la cual el colombiano tiró la infracción, siendo que no era el indicado.

Ante tal situación, Herrera reveló que Cecilio Domínguez es el cobrador oficial de las Águilas, seguido de Roger Martínez, quien finalmente no se animó a patear el domingo pasado pese a que estaba en el terreno de juego.

“Si está Cecilio en la cancha, Cecilio es el cobrador oficial, después de él puede seguir Roger, está Aguilera, está Guido, la verdad que en esa circunstancia, el único tirador oficial es Cecilio Domínguez, pero Mateus desafortunadamente no logró el objetivo”, dijo el timonel azulcrema para ESPN.

Sin embargo, después matizó sus declaraciones al afirmar que tiene plena confianza en que cualquier futbolista de su plantel puede hacerse cargo de ejecutar una pena máxima.

“El penal, quien lo haya tirado no importa. La verdad es que todos tienen la confianza de todo el grupo, del técnico, en el futbol fallan los grandes, los chavos, las figuras.

“Desafortunadamente es una actuación de un mano a mano, en donde a veces el portero sale bien librado; Gudiño hizo su trabajo, nuestro tirador no lo hizo”, añadió.

Respecto al funcionamiento del conjunto de Coapa, Herrera admitió sentirse satisfecho con lo mostrado, aunque reconoció que deben mejorar en cuanto a contundencia se refiere.

“El equipo que intentó ganar el partido en todo momento, que no intentó hacer tiempo, que no intentó estar tranquilo con el resultado fue el América. Me deja tranquilo, aunque nos sigue faltando contundencia, pero también es el equipo que más goles hace, es el equipo que más llegadas tiene, en cualquier momento los delanteros van a aprender, ojalá que empiece a cambiar, pero estamos ahí, peleando los primeros lugares de la tabla, el equipo se ve bien, sólido, hay confianza en los muchachos”, sentenció.

