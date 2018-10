Inaugura gobernadora auditorio en Icatson en el plantel Hermosillo

Los estudiantes podrán recibir cursos de formación y desarrollar sus actividades en este sitio

Los alumnos que acuden a los cursos en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson), podrán recibir cursos de formación y desarrollar aún más sus talentos y habilidades expresó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al inaugurar el auditorio del plantel Hermosillo.

La Gobernadora Pavlovich indicó que los estudiantes del Icatson, podrán también tener su certificación al graduarse, en un lugar digno y cómodo como realmente lo merecen.

“Es un gusto venir al Icatson porque la verdad siempre veo mejoras importantes, hoy este nuevo auditorio con una inversión de más de 2 millones de pesos, antes y hacíamos los eventos en el patio, lo recuerdo perfectamente, y hoy estamos en un auditorio que no sólo es para hacer eventos, sino para que puedan presencialmente tomar sus capacitaciones”, expresó.

Ante alumnos y empresarios, la Gobernadora Pavlovich agradeció el esfuerzo que los estudiantes realizan día con día para capacitarse y aprender un oficio que los sacará adelante a ellos y a sus familias, el Icatson, agregó, presta servicio a más de 75 empresas que están al pendiente de que cada vez sean más los sonorenses preparados para emplearlos.

Acompañada de Lupita Olvera Tapia, Directora General del Icatson, la Mandataria Estatal destacó el caso de Manuel Fernando Negrete, instructor de Carpintería, quien elaboró una banca que puede desdoblarse y hacerse mesa con dos bancas más, algo que dijo, es ingenioso y puede usarse para reducir espacios y hace tiempo buscaba.

“Aquí en el Icatson la vine a encontrar, eso es lo que somos los sonorenses, gente ingeniosa, gente que sabe hacer las cosas distintas y que nos preocupamos por ser mejores”, aseguró.

En Sonora, subrayó, se han generado más de 60 mil empleos y eso es gracias al recurso humano que se prepara diariamente y hace que lleguen nuevas inversiones a la entidad.

“Van a seguir viniendo nuevas inversiones gracias a ustedes, al esfuerzo que ustedes realizan todos los días, no se cansen de trabajar, no se cansen de capacitarse, la capacitación, el estudio, es lo que nos hace salir adelante a todos, todos los días”, reiteró.

En el evento, la Gobernadora Pavlovich entregó quince certificados de “Conocer” (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales) que los acredita para la prestación del Servicio de Cuidado y Desarrollo Integral de Niñas y Niños en Centro de Atención Infantil.

Karla Cecilia Ramírez Munguía, Asistente Educativa de la Estancia Infantil Nuevo Día, quien recibió su certificado, agradeció al Gobierno del Estado, que a través de capacitadoras del Icatson le ayudaron a aprender y adquirir los conocimientos en los cuidados de niñas y niños y ahora obtienen la máxima certificación.

“Este reconocimiento tiene un gran valor para todas, a través de esta certificación se generan las profesionistas que necesita nuestro estado y nuestro país, el estar aquí nos enorgullece y nos impulsa a mirar al futuro con creatividad, innovación, talento y con la esperanza de un Sonora mejor”, comentó Karla Cecilia.