No puede la “aplanadora” de Morena; no logra mayoría en el Congreso del Estado

La mayoría de los diputados de Morena, se quedaron con las ganas de nombrar a sus nuevos funcionarios administrativos del Congreso del estado, porque no obtuvieron las dos terceras partes de la votación. Fueron 19 votos a favor y 14 en contra, por lo que sigue paralizada la Cámara de Diputados. Este hecho demuestra que no la tendrán fácil los morenistas para aplicar una “aplanadora” para lograr sus objetivos; tendrán que convencer a sus compañeros para aprobar las iniciativas de ley…Hasta los diputados del PT le dieron la contra a los de Morena.

Esta paralización de actividades administrativas de la Cámara de Diputados, no permitió que se les pagara la primera quincena de su sueldo a los legisladores; si alguno de ellos les pide dinero prestado, présteselo, ya se los pagará en los días siguientes. Todos es cuestión de que se pongan de acuerdos los 33 legisladores que conforman el Congreso del Estado. Es que la Presidencia del órgano legislativo decidió despedir a 16 empleados de buenas a primera y estos de ampararon, recibiendo el fallo a favor…Pero los diputados de Morena ya tenían a sus suplentes.

Al ser rechazados los cargos propuesto para sustituir a los trabajadores por parte de la mayoría de los diputados, los morenistas tendrán que proponer a otros en los diferentes puestos administrativos, o, respetar el fallo de las autoridades y reinstalar a los despedidos. Difícil situación para la mayoría de diputados de Morena, que la tenían muy segura, pero al no tener la aprobación de las dos terceras partes, la cosa permaneció igual. A ver si para la próxima sesión del jueves. No es cosa de broma, los diputados entrantes no traen dinero y necesitan la ayuda de la ciudadanía.

Los diputados ricos y uno que otro empresario sí traen un dinerito, pero la gran mayoría son de clase media para abajo. A esos los puede ayudar acudiendo al Congreso del Estado los días de sesiones, que son los martes y los jueves. Los que forman la directiva si permanecen en el recinto de lunes a viernes…Pues ni modo, no hay firmas para firmar cheques, por lo que no disponen de recursos económicos. No pueden pedir un adelanto de sueldo, menos prestado. Dinero sí hay, pero no hay empleados administrativos, por no hacer las cosas bien, como deben de ser.

Entrega Gobernadora Pavlovich nuevo auditorio a alumnos del Icatson Hermosillo

Los alumnos que acuden a los cursos en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson), podrán recibir cursos de formación y desarrollar aún más sus talentos y habilidades expresó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al inaugurar el auditorio del plantel Hermosillo. La mandataria indicó que los estudiantes podrán tener su certificación al graduarse, en un lugar digno y cómodo como realmente lo merecen.

“Es un gusto venir al Icatson porque la verdad siempre veo mejoras importantes, hoy este nuevo auditorio con una inversión de más de 2 millones de pesos; antes, hacíamos los eventos en el patio, lo recuerdo perfectamente, y hoy estamos en un auditorio que no sólo es para hacer eventos, sino para que puedan presencialmente tomar sus capacitaciones”, expresó.

Ante alumnos y empresarios, la Gobernadora Pavlovich agradeció el esfuerzo que los estudiantes realizan día con día para capacitarse y aprender un oficio que los sacará adelante a ellos y a sus familias; el Icatson, agregó, presta servicio a más de 75 empresas que están al pendiente de que cada vez sean más los sonorenses preparados para emplearlos.

Acompañada de Lupita Olvera Tapia, Directora General del Icatson, la Mandataria Estatal destacó el caso de Manuel Fernando Negrete, instructor de Carpintería, quien elaboró una banca que puede desdoblarse y hacerse mesa con dos bancas más, algo que dijo, es ingenioso y puede usarse para reducir espacios, y hace tiempo buscaba.

“Aquí en el Icatson la vine a encontrar, eso es lo que somos los sonorenses, gente ingeniosa, gente que sabe hacer las cosas distintas y que nos preocupamos por ser mejores”, aseguró. En Sonora, subrayó, se han generado más de 60 mil empleos y eso es gracias al recurso humano que se prepara diariamente y hace que lleguen nuevas inversiones a la entidad.

“Van a seguir viniendo nuevas inversiones gracias a ustedes, al esfuerzo que ustedes realizan todos los días, no se cansen de trabajar, no se cansen de capacitarse, la capacitación, el estudio, es lo que nos hace salir adelante a todos, todos los días”, manifestó el Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Muere el reportero gráfico Fidel Ruvalcaba Gutiérrez, el “chapito” Ruvalcava, para sus amigos

Otro compañero reportero gráfico que se nos va, Fidel Ruvalcaba Gutiérrez, murió a este martes a los 82 años de edad, dejando muchos amigos de la vieja y nueva ola. El “Chapito” Ruvalcava, laboró muchos años en las oficinas de comunicación social del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Hermosillo…Fue un gran personaje en el medio de la comunicación. Desde este humilde espacio mis condolencias para la familia Ruvalcaba. Qué en paz descanse “El Chapito”.

El béisbol mexicano está de luto con la muerte de Obed Plascencia, el “gordo de oro”

Otro que se nos adelantó en el camino fue el jugar de béisbol profesional, Obed Plascencia Verdugo, que jugó más de 20 temporadas en la Liga mexicana del Pacífico (LMP) con los equipos de Ostioneros de Guaymas y Naranjeros de Hermosillo, entre otros. Obed conectó 967 hits en esta liga de invierno.

También jugó en la Liga Mexicana de Verano (LMV) como jardinero titular en 15 temporadas con los Tigres del México…Obed era originario de Santa Rosalía, Baja California, pero vivió muchos años en Guaymas…Actualmente laboraba para el Colegio de Bachilleres de Sonora (Cobach). La afición naranjera le decía en forma cariñosa el “Gran gordo de Oro”, una gloria del béisbol mexicano.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy