Conecta “La Josa” con fans en los Quarry Studios

María José estableció “Conexión” tan infalible con sus admiradores, en su concierto en directo para la grabación de su disco y DVD, que casi les provoca un corto circuito.

Más de 800 personas (cifra proporcionada por Ocesa Seitrack) se entregaron hasta el final con la descarga de energía que ofreció la cantante, y se integraron a su dinámica.

La ayudaron con el conteo del 10 al 1 al iniciar algunos de los temas, también le pidieron de su copa de vino blanco y a algunas les convidó. Le chulearon sus cambios de ropa y le festejaron los chistes que hizo en los tiempos muertos.

“Estoy súper feliz de verlos a todos ustedes, de ver a gente que conozco de tantos años, a gente de tantas partes de la República, estoy muy conmovida, pero no voy a llorar. Hoy se trata de estar guapas y perras”, expresó la ex Kabah en los Quarry Studios, en el sur de la Ciudad de México, donde se grabó el concierto.

Al público lo impactó con el escenario, que fue una especie de laberinto con desniveles, trazados en cuadrado, en donde se paseó y cantó sus éxitos y piezas nuevas, y donde la gente fue distribuida en el interior y en los extremos, para interactuar frecuentemente con la cantante.

Entre su repertorio, “La Josa” aprovechó para grabar varias piezas inéditas.

“Lo Que Tenías Conmigo”, “Él Era Perfecto” y “Rosas en Mi Almohada”, ésta última interpretada con Ha*Ash, y que fue coescrita por las hermanas Hanna y Ashley junto con Kany García.

Otro tema inédito fue “Ya No Me Acuerdo de Ti”, que escribió Pablo Preciado y que interpretó con quien más revuelo causó de los invitados, el actual coach de La Voz… México, Carlos Rivera.

Y con la cantautora española Vanessa Martin se unió para cantar el éxito de ella “Hábito de Ti”, mientras que con Yuri hizo dueto en “Adelante Corazón”, aunque esa canción la grabaron juntas el domingo.

Para no perder su costumbre de hacer cóvers, María José incluyó “Evidencias”, una obligada de Ana Gabriel, y “Derroche” que popularizó Ana Belén.