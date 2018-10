Avanza Cruz Azul a semifinales en la Copa MX

Los goles fueron obra de Roberto Alvarado, al minuto 60, y de Martín Cauteruccio, al 72

Lo que no pudo América, Cruz Azul sí lo hizo, al vencer 2-0 a Juárez para meterse a Semifinales de la Copa MX de este torneo Apertura 2018.

Fiel a su promesa, La Máquina superó al club del Ascenso MX que había eliminado a las Águilas en Octavos, en el Estadio Azteca, con goles de Roberto Alvarado, al 60′, y de Martín Cauteruccio, al 72′.

Eso sí, los celestes lo hicieron tras una polémica arbitral, luego de la roja que vio Elio Castro, del visitante, al 47′.

El silbante Édgar Rangel juzgó como agresión un choque entre el zaguero del club fronterizo y el defensa celeste Pablo Aguilar, cuando los dos hacían por el esférico ante un inminente cobro a balón parado.

Eso le destrabó el compromiso a La Máquina, que incluso en el primer tiempo sufrió, como con una llegada de Mauro Fernández, al 25′, cuando voló el balón por encima del arco.

Con uno menos, Juárez perdió presencia y los celestes se adelantaron tras el disparo de “El Piojo”, quien aprovechó un balón en el área luego de un fallido remate de Milton Caraglio.

Cauteruccio amplió la ventaja con otro disparo tras controlar en el área y girar para meter el balón pegado al poste, imposible para el arquero Edmundo Vázquez.

La Máquina todavía tuvo más llegadas pero no supo hallar las redes.

Cruz Azul ya está en Semifinales de Copa MX, a donde no llegaba desde el Clausura 2017, y espera rival del ganador del León-Pumas.

Tienen pobre entrada

Cruz Azul ya está en Semifinales de la Copa MX en este Apertura 2018 pero tiene dos pendientes.

La Máquina conocerá hoy a su siguiente rival, ya sea el León o Pumas, pero deberá de mejorar si no quiere un susto en la antesala de la gran Final.

El otro asunto que deberá atender es cómo atraer afición a su casa, el Estadio Azteca, pues la entrada de anoche en el duelo ante Juárez fue muy pobre, no más de 10 mil seguidores.

El conjunto cementero batalló para superar a Juárez del Ascenso MX y ni los auriazules ni los Panzas Verdes serán un flan en Semifinales.

Pumas es 5 de la clasificación de la Liga MX, mientras que el León es 13 de la tabla, pero con Ignacio Ambriz ha despertado y ya ligó dos triunfos, entre Liga y Copa.

Ante Juárez, La Máquina incluso echó mano casi de su mejor 11, lo que podría repetir en Semifinales.

Aunque también el técnico Pedro Caixinha tendrá que escoger bien sus piezas pues el cotejo sería el 23 o 24 de octubre, a 3 o 4 días de que el conjunto cementero reciba al América en la Liga MX.

Pero quizá el otro punto es más importante, pues la posibilidad de que Cruz Azul sea campeón en Copa está latente y ni con promoción de 2 por 1 en el boletaje, en hasta tres secciones, generó una mejor entrada ante Juárez.

Esos son los pendientes que Cruz Azul deberá atender antes de encarar la Semifinal de Copa MX, si desea llegar lo mejor armado en su lucha por el título.