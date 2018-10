Trump reconoce esfuerzo de Peña Nieto y López Obrador para modernizar el TLCAN

El mandatario estadounidense Donald Trump reconoció este lunes los esfuerzos de los presidentes mexicanos en funciones y electo, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, para llevar a buen puerto la renegociación que derivó en el nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En un mensaje desde el Jardín de las Rosas de la Casa blanca, el republicano celebró acuerdo alcanzado con Canadá la noche del domingo, que se suma al entendimiento que tenía la Unión Americana con México desde finales de agosto y crea este nuevo acuerdo comercial.

Tras agradecer a los colaboradores de su gobierno que encabezaron la delegación negociadora en estos 13 meses de reuniones en los tres países, se dio tiempo también para, primero, encomiar al mandatario mexicano:

“Quiero agradecer al presidente mexicano Peña Nieto, con quien tuve desencuentros en el pasado. Realmente me agrada bastante e hizo un buen trabajo, es una persona maravillosa. Tal vez yo no le caiga bien a él, no lo sé por seguro, (pero) es una persona estupenda”.

Además, reconoció al presidente electo López Obrador, con quien ha desarrollado “una buena relación”, algo que consideró muy importante para el futuro de ambos países.

Volviendo al tema de la renegociación, indicó que Peña Nieto y López Obrador trabajaron juntos para sacar adelante el nuevo tratado, lo que le resultó muy beneficioso pues “yo pensaba: no quiero un acuerdo y que luego el siguiente presidente no lo apruebe” causando problemas a la relación bilateral.

“Peña Nieto”, concluyó, “es una persona que ha hecho un gran trabajo para México en términos de comercio, y al final creamos buenos lazos”.

