Dan golpe bajo a Codeson boxeadores…Y al que sí que “pusieron contra las cuerdas”, hablando en términos boxísticos, es al de por sí cuestionado director de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson), Genaro Enríquez Rascón, por el exceso en que incurrieran tres atletas, entre ellos un par boxeadores, al golpear brutalmente a dos guardias del fraccionamiento Castello Residencial.

Toda vez que así estuvo la exhibida para Enríquez Rascón, por esa felonía cometida por el ex pugilista, Rogelio “Porky” Medina, que ahora cobra o cobraba como entrenador de box de la Codeson, quien junto con otro peleador, como es Jorge Reyes, y el también ex integrante de la Ola Roja, Juan Carlos Arvizu, lesionaron a golpes a los citados vigilantes, porque no lo dejaron ingresar por el carril de residentes.

En lo que es una artera y montonera agresión que tuvo lugar en el mencionado complejo habitacional, ubicado al Poniente de Hermosillo, cuando Medina Luna, Reyes, Arvizu, y un cuarto agresor implicado, ya pasados de copas y quien sabe si de algo más, a punto de amanecidos el pasado domingo perdieron los estribos y agarraron de “pera loca” a Carlos y Andel, porque les restringieron el acceso. De ese pelo.

Es por eso que el escándalo no se hiciera esperar, de ahí que al que primero le impusieran un “nocaut” laboral, es al “Porky” Medina, ahora sí que por pasarse de cochi o abusón, al trascender que de manera fulminante lo cesaron de su cargo y no sólo porque así lo marca la normatividad, sino a todas luces por ser un tira golpes que no tiene el perfil para ser un instructor y mucho menos un ejemplo a seguir.

Mientras que lo que es contra Reyes también procedieron, al aplicarle una suspensión y más porque todavía su alcahuete padre, del mismo nombre, salió a defenderlo, con lo que de alguna manera se puso de manifiesto que en la Codeson no les están inculcando los mejores valores, como parte de sus entrenamientos, como para haber atentado con alevosía y ventaja contra esas personas adultos.

No obstante que cabe aclarar que la cosa no va parar ahí, porque ya lo que es la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de la que es titular Rodolfo Montes de Oca Mena, estaba a la espera del informe policial de la Policía Municipal para iniciar la investigación correspondiente, que lleve al esclarecimiento de esos repudiables hechos que a todo mundo indignaran y no es para menos. ¡Zaz!

Si se toma en cuenta que a unos de los policontundidos por el cuarteto de borrachales y quien sabe si hasta “ondeados”, por como llegaran a tanto, lo dejaron con heridas graves, de ahí que a como han estado esa clase de sucesos, por no ser el primero que se suscita en perjuicio de esos guardianes, al paso que van, lo más seguro es que requerirán que les autoricen el uso de armas para defenderse. A ese grado.

Así que hay que checar como termina el deslinde de responsabilidades de los investigadores al mando de Montes de Oca Mena, para que una vez más hagan valedero su lema de que ¡en Sonora el que la hace la paga!, y más cuando esta vez está más que obvia esa golpiza, por como quedara grabada en los videos que ya se difundieran y que por algo se volvieran virales o muy vistos. ¡Pácatelas!

Hoy podría haber relevos en “Congrueso”…Donde hoy podría “salir humo blanco”, es en el “Congrueso” del Estado, con relación al conflicto laboral que se libra en ese Poder Legislativo, ya que en base a lo adelantado, éste martes tal vez se nombre a los nuevos directivos para reemplazar a los corridos o a los que dieran de baja por haber iniciado una nueva Legislatura de la que es mayoría Morena. ¿Será?

Y es que con todo y que la media docena de ex funcionarios cesados se han ido por la vía legal para evitar ser despedidos, lo cierto es que ya en los juzgados en dos ocasiones les han dado “palo” a su petición de amparo, de ahí que sea por eso que según esto ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy! estarían designado a los que habrán de relevarlos en esos cargos, en los que sí que ganaban unos sueldazos. De ese tamaño.

Aún y cuando no es de entenderse esa rebeldía en la que han caído, a la hora de no querer soltar ese “carno$o hue$o”, a pesar de que en el pasado reciente fueran beneficiaros de esa modalidad de cambios en esa Cámara de Diputados, por ser evidente que cuando ellos entraron tuvieron que haber salido otros para dejarles libres esas chambas a las que ahora se resisten a renunciar. Así la rapacidad.

Tan es así que están llegando al grado de haber demandado penalmente a la actual Presidenta de esa institución legislativa, cual es el caso de Rosa María Mancha, por un supuesto abuso de autoridad y el incumplimiento de un deber legal, amparados en que presuntamente se le hiciera una reforma a la Ley, a fin de que no pudieran correrlos, pero aún así los sacaron como “tapón de sidra”. ¡Vóitelas!

Habrá que ver cuántos capítulos más le quedan a esa telenovela, derivado del como los renunciados no se resignan a quedarse fuera de la nómina oficial, y como no, por aquello de que se estila que es un error vivir fuera del presupuesto, y más cuando hay quienes tenían casi 20 años chupando de esa ubre presupuestal, como es el ex Oficial Mayor, José Ángel Barrios, de ahí que sea de lo más belicosos.

Van en serio procesos contra Sictuhsa…Hacen saber que los que vaya que van en serio, son los procedimientos iniciados contra los concesionarios que integran la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa), piloteada por José Luis Gerardo Moreno, como resultado de los adeudos que arrastran ante el IMSS, Infonavit y otras instituciones. ¡Tómala!

Eso al ventilarse que ya los han estado requiriendo para que “se pongan al corriente”, como aseguran que ya lo hicieran los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por un monto de $88 millones de pesos, por aportaciones que no ha hecho, al grado de que dicen que les “congelaron” una cuenta por $960 mil pesos, y es que lo que son ellos sí se los descuentan a los choferes, pero no los reportan. ¡Órale!

Luego entonces quienes están padeciendo las consecuencias de esas millonarias trácalas de José Luis y sus malas compañías, son alrededor de 733 operadores de ese sistema de camiones urbanos y con sobrada razón, porque a raíz de esos alrededor $108 millones que no han pagado, y no de hoy, sino desde hace como cinco años, es que están en riesgo de perder sus derechos y lo que han aportado. Así el dato.

Es por lo que ante esa presión que ya hay por parte de esos conductores de ruleteros, que al que no le quedara de otra, más que el volver a emplazar a huelga para el 24 del presente mes de octubre, es al cabecilla del sindicato de Sictuhsa, Manuel Quiñónez Leal, aún y el aparente contubernio que sospechan que tiene con Gerardo Moreno, por lo que así ha estado la simulación. ¿Cómo la ven?

O séase que se confirma que los camioneros no solamente no han cumplido con la mejoría del servicio, por más alzas a la tarifa que les han autorizado, sino tampoco con esas más mínimas prestaciones para sus trabajadores, ya por más convenios que han firmado desde el 2013 con el Seguro y “Pichonavit”, por ejemplo, pero a la hora de la hora simplemente no han apoquinado lo conducente. De no creerse.

Lo que viene a explicar el porque esos adeudos ya se les han vuelto unas “bola$ de nieve”, que ahora quieren resolverlos con un aumento tarifario y que el Gobierno del Estado les incremente el subsidio.

Ya roban hasta frente a la Comandancia…Pa´ que vean como el hampa ya no respeta ni las Comandancias de Policía, ahí tienen que ayer frente a la llamada Norte de esta Capital, un solitario ladrón asaltó la sucursal Banamex, localizada en Periférico Norte y Solidaridad, en la colonia El Choyal, al presentarse ante la caja número tres y amenazar a la empleada con un arma de fuego tipo escuadra.

A ese extremo la burla para las instancias policiales, pero sobre todo para la “Polichota” Municipal, de la que es Comisario General interino, Manuel Cabanillas Herrera, por como el atracador en mención desafiara que ese banco se encuentra en las inmediaciones de esa sede policíaca y aún así se saliera con la suya, por como perpetrara el robo bancario 13 del año y no fuera detenido. ¡Qué tal!

Ya que a eso las 14:00 horas -dos de la tarde- a esa institución bancaria llegó un hombre vestido con una playera estilo polo, color café, con gorra azul marino y una bolsa terciada negra, sin que nadie sospechara de sus rateras intenciones, aún y cuando se supone que está prohibido el portar gorras en esos changarros, de ahí que después de hacer fila amagara a la cajera para obtener un botín que no había sido cuantificado.

Pero por lo que se ha seguido viendo, los banqueros prefieren que les continúen robando, aún a costa de exponer a su clientela, que es la que queda el medio, antes que atender las recomendación que les han hecho hasta al cansancio, de al menos coloquen un guardia a la entrada, como una forma de ahuyentar a esa clase de “ratas de dos patas” a las que no les gusta trabajar y sí el dinero ajeno y fácil. ¿Qué no?

En lo que es una negligente negativa a reforzar la seguridad en sus instalaciones bancarias, con la que además le abonan a que la sensación de inseguridad cada vez más se esté volviendo una realidad, de ahí el porque el 66.9% de los sonorenses se sientan inseguros, según el último reporte de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe). Así el mal dato.

