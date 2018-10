Reconoce CPA  a atletas de alto rendimiento

La gobernadora Claudia Pavlovich, felicitó a los deportistas y los motivó a seguir adelante en sus carreras

Para conocer, felicitar y alentar a los atletas que participaron en los Juegos Centroamericanos 2018, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se reunió con el grupo de deportistas de alto rendimiento y sus entrenadores a quienes motivó a seguir adelante en sus carreras.

En el encuentro, los atletas platicaron de su participación y triunfo en los pasados Juegos Centroamericanos en Barranquilla, Colombia, donde representaron a México y resultaron ganadores de varias preseas.

Pavlovich Arellano, felicitó a cada uno de los deportistas por su esfuerzo y disciplina, pues dijo, el deporte ayuda a ser mejores personas, los aleja de muchas tentaciones, les enseña a que se puede ganar, pero también perder y salir adelante.

“Yo los invito a que se sigan motivando, a que sigan trabajando, esforzándose todos los días por entrenar en cada una de sus disciplinas y ser mejores; me siento muy orgullosa de lo que han alcanzado hasta este momento”, expresó.

También felicitó a los entrenadores que día a día motivan a los deportistas a continuar buscando un objetivo más en sus vidas y a los padres de familia por apoyar a sus hijos en su carrera deportiva.

“Cuentan en mí como una aliada, como una compañera, de estar con ustedes, como han avanzado, y la verdad me siento muy orgullosa, mucha suerte en los Panamericanos, pero sobre todo hay que prepararse muy bien para ganar y los que van a Argentina les deseo el mayor de los éxitos, entrenen muy bien, háganle caso a sus entrenadores”, reiteró.

Algunos de los atletas de alto rendimiento que participaron en los Juegos Centroamericanos no pudieron asistir a la reunión por sus diferentes actividades, sin embargo, la Mandataria Estatal reconoció el esfuerzo de Edgar Rivera, de Atletismo; Francisco Cruz, de Basquetbol; José Samayoa, Javier Solano, Jesús Castillo, Alejandro Soto, Alán Espinoza, Christian Zazueta y Paúl León, de Beisbol.

Sayyed Morales, Arón Valenzuela, Alán Villalobos y Abdiel Villalobos, atletas de alto rendimiento de Handball; Jorge Gómez, de Hockey; Daniel Ramírez, de Natación; Heroldo Bórquez, Samuel Villalvazo, Jaudiel Horacio Olaiz Cajero y Carlos Menchaca, de Softbol; René Lizárraga, de Taekwondo; y Ana Carmen Torres Wong, de Levantamiento de Pesas.

Genaro Enríquez Rascón, Director de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson), recordó que la delegación mexicana en los pasados Juegos Centroamericanos 2018 terminó con 132 preseas doradas, 118 argentas y 91 bronces; con esta cantidad, México logró el mejor resultado del país en el extranjero, contando con la participación de Cuba.

Compitieron un total de 38 sonorenses; cuatro de ellos representando a otro estado y 34 a Sonora, ganando 20 medallas para México.

“Los Juegos Centroamericanos marcan el inicio del ciclo olímpico, el objetivo es que algunos de los que están en esta mesa después de todo puedan estar en Tokio en 2020, es un trabajo muy arduo que requiere de una serie de esfuerzos y preparación que van a recibir de la Codeson para esto”, informó.

Presentes los atletas de alto rendimiento: Jesús Tonatiú López Álvarez, de Atletismo; Alejandra Valencia Trujillo, de Tiro con Arco; Mónica Patricia Domínguez Lara, de Levantamiento de Pesas; Kevin Ricardo Cerda Gastelum, de Gimnasia Artística Varonil; David Figueroa Molina y Gemma Leal, de Handball; Karina Esquer Vila, Lizbeth Aideé González Zepeda y Martha Sofía Tapia Vallejo, de Basquetbol 3×3.

Además, los entrenadores: Miguel Ángel Flores Castañeda, de Tiro Con Arco; Karina Ojeda y Fernando Zepeda, de Basquetbol 3×3; y Conrado Soto Galaviz, de Atletismo.