Ganadora de La Academia enamora a jueces de La Voz México

Regresemos unos años atrás cuando Erika Alcocer Luna ganó la segunda generación de La Academia, pero no fue suficiente debido a que su carrera no logró despegar; sin embargo, la cantante no se rinde y vuelve a intentarlo.

Luna se presentó en la primera audición de la séptima temporada de La Voz México, bastaron segundos de su interpretación de Never Enough, tema de la película The Greatest Showman, para que los jueces quedaran encantados con su melódica voz.

Carlos Rivera, Annita y Maluma pelearon por ficharla. “Tú ya ganaste, yo ya gané, ganemos juntos aquí”, dijo el primero pero ni así logró convencer a Erika que apostó por el intérprete de El Préstamo.

Revive su actuación:

Fuente: SDP noticias