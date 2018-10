México conmemora los 50 años de la matanza de Tlatelolco

El helicóptero lanzó la luz de bengala y las balas empezaron a caer sobre los miles de estudiantes reunidos el 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Quienes disparaban formaban parte de las fuerzas del Estado.

50 años después, los estudiantes de México aún son blanco de ataques, pero por una extraña mezcla de grupos de choque a sueldo del mejor postor, narcotraficantes, paramilitares o incluso violadores.

Aunque permanecen ciertas formas de control social, ahora los jóvenes pueden organizar protestas y expresarse con más libertad, dos logros de la generación del 68. Sin embargo, algo no ha cambiado: La impunidad.

Por eso México conmemora los 50 años de la matanza de Tlatelolco con la herida abierta.

Todavía no se sabe el número total de muertos y desaparecidos. Oficialmente sólo se reconocen 25, pero podrían superar los 350. Testigos han asegurado que esa noche los soldados cargaban los cadáveres en camiones antes de que los bomberos limpiaran la plaza de sangre, pero no hay ninguna prueba gráfica hasta ahora. Nadie ha sido condenado por esos crímenes y no fue sino hasta hace unos días que por primera vez una entidad de gobierno calificó esos sucesos como “crimen de Estado”.

“Manita de gato” al Centro Histórico y Comercial de Hermosillo; qué bueno, ya era hora

Qué bueno que arreglarán el Centro Histórico y Comercial de Hermosillo, desde fachadas hasta las banquetas y cambios del cableado eléctrico. Deberían de aprovechar para cambiar las tuberías de agua potable y drenaje, que en muchos lugares ya no existen. El agua corre por los canales naturales que datan de muchos años, algunos tienen más de 50 años de vida. Y, aprovechando la “recta”, arreglar el desastre que presenta la calle Garmendia entre Serdán y Elías Calles.

Los trabajos de arreglar las banquetas y el cableado eléctrico los pagará el Patronato que preside Miguel Ángel Figueroa Gallegos “El Magalito”, con una inversión de 20 millones de pesos, por lo que debería de aportar unos milloncitos de pesos más el Ayuntamiento de Hermosillo para recobrar la belleza de nuestra hermosa capital de Sonora. Esas son las obras que benefician a la ciudadanía en general…Ojalá quitaran a los vendedores ambulantes de las banquetas.

Las banquetas en muchos lugares de Hermosillo son ocupadas por vendedores de todo tipo de productos que pagan a las autoridades su “piso” para no ser molestados, provocando que los peatones caminen por media calle, poniendo en riesgo su vida y metiendo en serios “aprietos” a los automovilistas. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, en nuestra capital hace falta orden en la vía pública. Que los automovilistas respeten a los peatones y viceversa. Y, ¿el mercado municipal, también está contemplado en esta inversión, o seguirá abandonado?

Por otra parte, un ejemplo de lo que no debe ser, es el exceso de vendedores en la Plaza Zaragoza y sus alrededores. Creo que “se les pasó la mano” a las autoridades municipales al autorizar tanto permiso para venta de “chucherías”. Ya no se puede caminar tranquilamente por ese lugar, principalmente por las noches, que es cuando se incrementa el número de comerciantes. Ojalá nuestra nueva alcaldesa, Célida López, analice la situación y tome las medidas pertinentes.

Inicia Secretaría de Seguridad Pública Campaña de Despistolización en Sonora

Para sensibilizar a los sonorenses sobre los riesgos que representa tener un arma de fuego y reducir los índices de violencia por su manejo, la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la 4ta. y 45/A. Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 20 ayuntamientos, inició la Campaña de Despistolización, canje de armas de fuego 2018.

Adolfo García Morales, Secretario de Seguridad Pública, destacó que esta campaña debe ser una suma de esfuerzo de los tres niveles de gobierno, para sacar las armas de los hogares a favor de la prevención de la violencia y la delincuencia.

“El propósito es reducir los índices de violencia, eliminar la posibilidad de riesgos fatales en el seno familiar y en la sociedad misma, fomentar la seguridad entre la sociedad y la cultura de la legalidad”, señaló.

García Morales informó que esta Campaña inicia desde este 1 de octubre hasta el 30 de noviembre y los municipios que participan son: San Luis Río Colorado, Agua Prieta, Puerto Peñasco, Caborca, Santa Ana, Magdalena de Kino, Nogales, Cananea, General Plutarco Elías Calles, Hermosillo, Ures, Moctezuma, Sahuaripa, Guaymas, Empalme, Cajeme, Álamos, Navojoa, Huatabampo y Yécora.

Recordó que en 2010 se canjearon mil 106 armas, este número ha ido a la baja, ya que el año pasado se permutaron tan solo 314, por lo que dijo, esta campaña se debe de intensificar para poder sensibilizar al mayor número de personas y prevenir la violencia y delincuencia.

Las personas que acudan a los centros de canje recibirán vales de despensa que van desde los 20 pesos hasta los 5 mil 500 pesos, dependiendo del tipo de arma que cambien los ciudadanos.

El General Norberto Cortés Rodríguez, Comandante de la 4ta. Zona Militar, comentó que según la división del estado, participarán nueve municipios en coordinación de la 45/a Zona Militar y once de la 4ta., buscando siempre trabajar por la seguridad de los sonorenses.

Ojala salgan a relucir las “cuernos de chivo” y las nueve milímetros con los que se cometen los asaltos y no solo las pistolas .22, o los revólveres viejos oxidados que ya no disparan…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.