Dodgers pega dolorosa paliza a Gigantes

La novena de Los Ángeles “barrió” a los de San Francisco durante la serie del fin de semana

Justin Turner y el poderoso bateo de los Dodgers de Los Ángeles deberán disputar un juego de desempate ante Colorado para definir al monarca del Oeste de la Nacional, tras apabullar el domingo 15-0 a los Gigantes de San Francisco, barridos en la serie del fin de semana.

Los Rockies propinaron también una paliza, por 12-0 sobre Washington en el Coors Field. Ello dejó listo el encuentro de desempate, que se realizará este lunes en el Dodger Stadium. El ganador obtendrá el gallardete de la División Oeste y el perdedor deberá disputar el martes el juego de comodines de la Liga Nacional ante Milwaukee o Chicago, que también tendrán que librar un duelo de desempate.

Walker Buehler sería el abridor de los Dodgers (91-71), que son campeones defensores de la Nacional y buscan su sexto título consecutivo en el Oeste.

Los Dodgers no quieren disputar el juego de comodines ni hacer un largo viaje a Chicago o Milwaukee. Por ello, más les vale ganar este lunes.

“Preferimos ganar la división que ser el wild card”, manifestó Matt Kemp. “Vamos a jugar como cualquier otro encuentro que hayamos disputado este mes. Hemos enfrentado cada encuentro como si fuera el último durante este mes. Hemos tomado cada juego como uno de playoffs. Hay que seguir así. No creo que queramos viajar a la costa del Este para disputar un playoff de un solo juego. Preferimos tener una serie y jugarla”.

Rich Hill (11-5) lanzó pelota de dos hits durante siete capítulos para que los Dodgers siguieran enrachados.

Manny Machado, Matt Kemp y Max Muncy se unieron al festival de bateo de Los Ángeles, que no regaló nada en el encuentro número 162 de la temporada. Kemp sacudió un doblete de dos carreras y pegó un sencillo remolcador, para totalizar tres imparables.

Los Ángeles había conectado 18 hits el sábado. Un día después, totalizó 16 para finalizar con 43 la serie de tres enfrentamientos.

Chris Taylor gestionó un boleto de Andrew Suárez (7-13) en el comienzo del juego, Turner siguió con un doble productor, y los Dodgers pusieron en marcha la paliza.

Por los Dodgers, el dominicano Machado de 3-2 con dos anotadas y una empujada. El puertorriqueño Kike Hernández de 5-3 con dos anotadas y dos impulsadas. Los cubanos Yasiel Puig de 2-0, Yasmani Grandal de 4-1 con una anotada.

Por los Gigantes, los venezolanos Gorkys Hernández de 3-0, Gregor Blanco de 3-0. El dominicano Abiatal Avelino de 2-0.