Apoya Kalimba lucha contra cáncer

Kalimba busca crear conciencia sobre la detección oportuna del cáncer de mama, así como sobre el impacto físico y emocional durante y después de la enfermedad.

Es por eso que el cantante se suma como vocero a la Fundación Alma, IAP.

El cantautor agradeció por haber sido elegido para participar en la campaña #ATodosNosPuedePasar porque ha sido educado en una familia en la que la mujer manda.

“Cuando les pregunté por qué me pedían que yo fuera su vocero me dijeron: tú te has reconstruido. Públicamente has tenidos altos y bajos, momentos muy fuertes y has aprendido a reconstruirte, y precisamente después de una mastectomía hablamos de una reconstrucción”, declaró el músico.

Kalimba también dijo que el acercamiento que ha tenido con la fundación lo ha concientizado sobre lo que sigue después de ganar la batalla contra el cáncer, cuando interviene la parte emocional y sentimental, la parte de la pareja, de la autoestima.

“Fui criado por mujeres porque mi papá también fue músico y viajaba mucho. Mi mamá y mi hermana son las que me enseñaron a hacer casi todo, a manejar, a andar en patineta y en bicicleta… Fui educado en un matriarcado y todos sabemos que en los países latinoamericanos la mujer es la base de la familia y si ella no está bien, nada está bien en casa”, dijo.

El intérprete agregó que es importante que los hombres sepan que es importante apoyar a las mujeres que están lidiando con esa enfermedad, porque se ha comprobado que muchas de ellas enfrentan solas el cáncer y sus consecuencias.

“La feminidad es una de las bases de la mujer y perder un seno es perder una parte de tu autoestima, así que es importante que las apoyemos durante y posterior al tratamiento”, mencionó.

Como parte de la campaña de concientización, Kalimba dará un concierto benéfico y así recaudar fondos para la fundación que desde hace 10 años otorga cirugías de reconstrucción gratuitas en diversos estados del País.