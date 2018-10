Acribillan a dos hombres en Ciudad Obregón

Los hechos ocurridos se registraron en las colonias Libertad y Matías Méndez

Con diferencia de unas horas, dos hombres fueron acribillados en Ciudad Obregón, en hechos ocurridos en las colonias Libertad y Matías Méndez.

En el primer caso, fue a las 17:50 horas de este domingo, cuando se alertó sobre una balacera en ese asentamiento.

El hombre no identificado, fue atacado con ráfagas de rifle de asalto AK 47, conocido como “cuernos de chivo” y aunque de inmediato fue trasladado en un auto particular a un hospital, no logró sobrevivir.

El otro

Cuando se encontraba sentado en la banqueta fue acribillada a tiros un vecino de la colonia Matías Méndez, en Ciudad Obregón.

Como Guadalupe, de 40 años de edad, fue identificado el occiso, cuyo cuerpo quedó tendido por en el exterior de un domicilio ubicado en la calle Luis Alcaraz y Rodolfo Campodónico.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió varios impactos de bala que le quitaron la vida en el lugar de los hechos.

En ambos casos, al lugar acudieron elementos policiacos de las distintas corporaciones y peritos del Servicio Médico Forense, de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, quienes levantaron evidencias y los cuerpos para efectuar las diligencias de ley.