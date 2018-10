Piden auxilio en La Zona

Por: Dany Ortega

La colonia ubicada a espaldas de la Comandancia Norte, donde se ubicaba la zona de tolerancia años atrás, tiene las calles destrozadas, está invadida por personas sin hogar que han invadido los antiguos congales

Gran parte de las edificaciones de la colonia Zona, ubicada a espaldas de la Comandancia Norte, en donde se ubicó la zona de tolerancia, son bodegas de grandes comercios, sin embargo, las pocas casas que hay en el sector se encuentran abandonadas e invadidas por indigentes.

Los escasos moradores entrevistados mencionaron que se ven desfilar, tanto en el día como en la noche a las personas sin hogar, quienes reaccionan de forma violenta si no les dan dinero.

Además, otro problema que los aqueja es el mal estado de las vialidades, debido a que tienen grandes baches y piedras que obstruyen el paso, tanto al peatón como a los automovilistas.

Durante el recorrido efectuado por Entorno Informativo, se observó que las calles están llenas de basura, la cual además de dar un mal aspecto emana fétidos olores.

Abundan los indigentes

En el recorrido realizado por la colonia, algunos vecinos que habitan en departamentos externaron su preocupación por la falta de vigilancia por parte de las autoridades, y señalaron que las esquinas y las casas abandonadas se encuentran abarrotadas por indigentes.

Agregó que estas personas consumen narcóticos y roban las pertenencias de las viviendas que están solas durante el horario laboral.

“Ya me han robado bastante, son los mismos indigentes que se viven en esas casas solas, no aguantamos ya, son demasiados y cada vez vemos más y más, pero la policía pasa, se los llevan y al ratito ya andan aquí sueltos”, manifestó Miguel Sánchez.

Mientras que un trabajador del Ayuntamiento señaló que no tolera que las personas en situación de calle lo molesten constantemente mientras está realizando su trabajo.

“Llegan a pedirme dinero y les digo que no tengo, porque yo veo que se lo gastan en droga, soy una persona mayor y vienen a molestar, y cuando no les doy nada me tiran el café y la comida que tengo en la banquita, se ponen muy violentos”, comentó.

Exigen pavimentación de calles

Los residentes solicitaron con urgencia la pavimentación de las vialidades, ya que están con grandes baches, llenas de arena y piedras, lo cual impide la fácil circulación por el sector.

“No podemos transitar a gusto por estas calles, le sacas la vuelta a un bache pero esta otro a un lado, ya sea que vayas a pie o en carro, es una lata caminar por aquí, ojalá que vengan a pavimentar”, expuso María de los Ángeles Duarte.

Varios de los vecinos coincidieron en que un sinnúmero de transeúntes ha sufrido accidentes a causa de las condiciones en las que se encuentran las calles.

Utilizan calles como basureros clandestinos

Los pobladores dijeron que otra problemática es la basura que se encuentra en la vía pública, la cual emana pestilentes olores y prolifera la creación de animales ponzoñosos.

“En cada esquina hay un bulto grande de basura que los mismos indigentes acarrean, pero también los vecinos de otras colonias ven que estan todas solas las calles y aprovechan para tirar su cochinero”, indicó Martha Mendoza.

Ante ello, los inquilinos de los departamentos hicieron un llamado a las autoridades municipales para que acudan a hacer limpieza en las calles.

Afecta presencia de perros callejeros

Aunque en la colonia se encuentra el Centro de Atención Canina y Felina, varios son los vecinos que expresaron su inconformidad porque constantemente incrementa el número de perros callejeros.

“No sé porque hay muchos perros callejeros, pero van en aumento, no sé si los vecinos de otras colonias los tiran aquí porque está la perrera, pero pues aquí los dejan y aquí se quedan dando lata a los vecinos, destruyéndonos las bolsas de basura y haciendo sus necesidades en nuestros patios”, expresó José Luis Miranda.

En general, los vecinos de la colonia Zona cuentan con todos los servicios básicos como alumbrado público en las calles, servicio de recolección de basura, agua potable, drenaje, transporte público, además de la cercanía de varios comercios.

Y la principal demanda para las autoridades fue que retiren a las personas en situación de calle y las pongan a realizar trabajos comunitarios con remuneración para que este problema disminuya.