Buscan a responsable de vender producto apócrifo

En una tienda de Caborca localizaron un producto que emulaba la marca X-Ray

La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson) aplicará sanciones por un producto apócrifo que fue encontrado en la ciudad de Caborca, informó Laura Lorena Robles Ruiz.

La titular de Coesprisson detalló que este es el caso más reciente y se trata de un suplemento pirata que emulaba a la marca X-Ray, el cual fue encontrado en una tienda de Caborca, aunque no era una gran cantidad.

“Estamos teniendo alertas de Cofepris nacional, nos abocamos a buscar los medicamentos, a veces los encontramos en Sonora a veces no, inclusive as veces encontramos otros que no andábamos buscando”, indicó.

Explicó que en ese caso se aplicará una sanción al responsable, pero esto lleva un procedimiento que incluye investigaciones para dar con el responsable directo de dicho producto apócrifo.

“Todo procedimiento que nosotros hacemos lleva un tiempo, se tiene que hacer las investigaciones y después vienen las sanciones, pero de que se aplican sanciones es seguro”, apuntó.

“La población tiene que estar muy consciente de lo que está comprando, no irse con la receta que le da el amigo, la receta que vieron en internet, no todos los medicamentos, aunque sean suplementos alimenticios nos van a caer bien”, indicó.

Puntualizó que hay una gran cantidad de medicamentos apócrifos a los cuales simplemente les cambian las etiquetas e incluso la dirección de sus instalaciones que vienen en las etiquetas no existen.