Procesan a traficante por asesinato de militar

Un Juez de Baja California determinó auto de vinculación a proceso en contra de Óscar, alias “El Parra”, por su probable responsabilidad en el homicidio calificado de un militar en el Puerto de San Felipe, en el área del Mar de Cortés.

El homicidio de Emanuel Esaú Saldaña Ramos ocurrió el 31 de diciembre de 2017.

Entre otros elementos, el Juez Héctor Antonio Cortez Peña valoró dos testimonios de militares y videos de la agresión presentados por la fiscalía.

“Este juzgador considera procedente vincular a proceso al imputado”, refirió Cortez Peña, “hay dos testimonios que nombran al imputado, ambos lo identifican como la persona que hizo los disparos desde una pick up blanca”.

Los militares Eduardo Ortega Sandoval y Charles William García Toledo se encontraban junto a la víctima al momento de la agresión en la Avenida Mar de Cortés y Calle Acapulco, detrás del Bar Rockodile, en San Felipe.

Saldaña Ramos se dirigió a una pick up blanca, conducida presumiblemente por “El Parra”, para solicitar corriente eléctrica para el vehículo de Ortega Sandoval, pero inició una discusión con el chofer de la unidad, quien le disparó con un arma larga.

Los militares aseguraron que reconocieron al agresor por investigaciones del sector castrense relacionadas con actividades delictivas, incluso uno de ellos proporcionó el domicilio donde se localizó la pick up GMC Sierra blanca, en cuyo interior estaba un acta de nacimiento de un hijo de “El Parra”.

La defensa, integrada por siete abogados, encabezada por el ex diputado priista Enrique Acosta Fregoso, presentó tres testimonios adicionales que intentaron desacreditar la versión de los militares.

Pero el Juez desestimó los argumentos de los testigos debido a información insuficiente, falta de claridad o, incluso, contradicciones, evidenciadas por la Fiscalía durante la audiencia.

El Juez programó el cierre de la investigación para el 27 de diciembre, en tanto, el imputado quedó en prisión preventiva como medida cautelar.

“El Parra” fue detenido el pasado 13 de septiembre, supuestamente en posesión de armas de fuego y droga sintética, pero un Juez Federal de Almoloya de Juárez lo liberó, tras considerar que no fue capturado como la Policía Estatal relató.

En esa ocasión, la Policía Estatal presumió haber detenido a uno de los principales operadores de tráfico de totoaba, un pez en peligro de extinción, y de droga, en San Felipe.

El imputado fue aprehendido de nuevo y presentado ante el Juez en Mexicali.