Irina Baeva crea campaña de cyberbullying tras las criticas sobre su vida privada

Irina Baeva, ha sido blanco de críticas e insultos desde hace unos meses cuando se le relacionó con Gabriel Soto, quien estaba casado con la actriz Geraldine Bazán.

Cansada de ser señalada a través de sus redes sociales dijo abiertamente que esta sufriendo cyberbullying debido a las especulaciones sobre su vida.

La rusa brindó su apoyo a las personas que están viviendo este tipo de acoso, pues aseguró que ella sabe lo que se siente ser humillado injustamente.

“Quiero compartir con ustedes que en estos momentos estoy viviendo una situación de cyberbullying basado en especulaciones sobre mi vida. Agradezco esta situación por sensibilizarme más a este tema y sobre todo por acercarme a toda esta gente que día tras día está siendo bulleada, criticada, juzgada por diferentes razones. Hoy les expreso mi total apoyo porque sé lo que se siente ser señalado y humillado injustamente”.

Baeva pidió respeto y alzó la voz contra el acoso.

“El artículo uno de la Declaración Universal de los derechos humanos, expresa que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así que todos sin excepción alguna, nos merecemos respeto. El cyberbullying es un problema grave de la actualidad, y a ti que viviste o estás viviendo este tipo de situaciones te quiero decir que no estás solo. Hoy levanto mi voz y la de miles de personas en contra del acoso. Basta de insultos, basta de etiquetas, porque yo no soy eso. Soy Irina, y me gustaría que así me llamen”.

Fuente: SDP noticias