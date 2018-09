‘Checo’ Pérez, el renacido

El Gran Premio de Rusia que se disputará el domingo en el Autódromo de Sochi será la carrera 150 de Sergio Pérez en Fórmula 1. Tras ocho temporadas en la máxima categoría, el tapatío ya es considerado miembro de la élite del automovilismo mexicano, con 513 puntos, 42,070 kilómetros en Grandes Premios, 115 de ellos como líder, y tiene la segunda mejor marca de regularidad en la historia de la F1, por haberse clasificado en 37 Grandes Premios al hilo.

Pero en una F1 muy compleja, Sergio ha vivido momentos difíciles: llegó a sentir que no venía su oportunidad; así lo expuso en entrevista al señalar que, en 2017, pensó en abandonar todo y confesó que “ser padre ha sido mi motivación más grande para seguir en la F1, si no hubiera llegado mi hijo muy probablemente no seguiría aquí”.

Luego de que durante dos temporadas consecutivas el mexicano fuera pieza fundamental para que el Force India alcanzara la cuarta posición del campeonato de constructores (2016 y 2017), en 2018 Checo marcó la historia del equipo fuera de la pista, contribuyendo a rescatarlo de una catástrofe. “Los días del equipo estaban contados si no llegaba un inversionista…(la compra por parte de Lawrence Stroll) fue una gran noticia y nos dio una gran motivación para seguir luchando”, dice.

Los ocho podios que acumula en su palmarés dicen poco de su especialidad: resurgir de entre las cenizas. Así lo hizo para lograr su primer podio con Sauber, en 2012, cazando al Ferrari de Fernando Alonso, lo que le valió llegar a McLaren en 2013, escudería de la que salió súbitamente y sin mucha esperanza para seguir, pero Force India le dio una plaza en 2014. Hoy Sergio parece haber superado la tempestad.

En el kartódromo Checo Pérez, el tapatío revelaba cómo se sentía a días de llegar a sus 150 Grandes Premios. “Estar donde estoy, en el cuarto mejor equipo, luego de dos años de haber terminando como el mejor piloto del resto (fuera de los volantes de Ferrari, Mercedes y Red Bull) y hoy volver a tener posibilidades de lograrlo… ¡es increíble!, estoy seguro de que es el mejor lugar en el que podríamos estar”.

Rusia, una pista en la que le va bien

Sergio Pérez llegará a Sochi a disputar su quinta carrera en este circuito, tratando de emular lo que logró en 2015, cuando arrancando desde la séptima posición logró terminar tercero.

Para Checo aquel resultado, el quinto podio de su carrera, fue muy especial, pues aunque durante parte del Gran Premio rodó en la tercera posición, en la penúltima vuelta cayó hasta el quinto, y fue sólo gracias un contacto entre Valtteri Botttas y Kimi Räikkönen que pudo adjudicarse el último escalón del podio.

Llega optimista por el rendimiento de su auto. “Si podemos llevar ese ritmo (el de Singapur) a Sochi, deberíamos esperar un resultado sólido. Las actualizaciones tienen potencial para un mayor performance”.

Los números avalan a Checo

Recientemente, muchos medios europeos han condenado a Sergio Pérez por su actuación en el Gran Premio de Singapur, donde un contacto con el piloto ruso Serguéi Sirotkin lo puso en el ojo del huracán. Sin embargo, más allá de lo ocurrido, el piloto mexicano llegará a disputar su Gran Premio número 150 como uno de los más sólidos de la parrilla de la Fórmula 1, con números que lo consolidan como uno de los más constantes.

“Con estos espejos es muy complicado ver hacia atrás y básicamente perdí la referencia cuando llegamos a la primera curva. No juzgué bien dónde estaba cuando traté de cerrar la puerta antes de la frenada, pero ya estaba muy cerca, fue mi culpa y recibí el castigo que creo fue justo. No hay nada más que decir que aceptar mi error”.

“Creo que (las críticas) han sido algo duras, pero es como se ve desde afuera; eché a perder mi carrera, no lo habría hecho a propósito. Pero cuando haces algo mal tienes que aceptar las críticas y ver hacia adelante”.

A lo largo de su carrera el tapatío ha disputado 149 Grandes Premios y en 133 ocasiones se ha clasificado, abandonando solamente en 20 ocasiones, de las cuales sólo tres han sido en la primera vuelta.

De los cuatro Grandes Premios que ha corrido en Rusia todos los ha terminado en la zona de puntos.