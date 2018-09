Una planta amazónica mata las células del cáncer de hígado humano

Una planta del Amazonas colombiano ha manifestado un esperanzador efecto: es capaz de acabar con las células del cáncer hepático humano. Un grupo de investigadores españoles ha logrado decodificar el mecanismo responsable.

La Vismia baccifera, que es el nombre de la planta, es utilizada por poblaciones indígenas por sus capacidades antiinflamatorias, además de para combatir enfermedades del tracto urinario o de la piel. “Nosotros la elegimos porque en estudios anteriores habíamos visto que es la que mayor capacidad antitumoral tiene en las células de cáncer de hígado que hemos utilizado”, explicó la doctora Jenifer Trepiana, miembro del grupo de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco y una de las autoras del estudio.

El trabajo, cuyos resultados han sido publicados en la revista Heliyon, fue realizado ‘in vitro’ con células tumorales hepáticas, que fueron abordadas con el extracto acuoso de hojas de la planta (preparado en infusión, tal como se utiliza en la medicina tradicional indígena).

Paralelamente, con ese mismo extracto fueron tratadas células hepática normales, “para comprobar si las sanas también se veían afectadas o no”, precisó Trepiana.

La investigación estableció que el extracto de la planta conlleva un estrés oxidativo a través del aumento de radicales libres que termina provocando que las células tumorales dejen de dividirse y activando un proceso de muerte celular.

No menos importante es que las células sanas no se vean afectadas. “Solo se ven afectadas las células cancerosas; hemos probado que en las células de hígado humano sanas, y anteriormente en células de rata, no produce estos efectos”, remarcó la investigadora en declaraciones recogidas en la web de su universidad.

Trepiana tiene previsto seguir adelante con la investigación y pasar a hacer estudios ‘in vivo’, con modelos animales, con objeto de ir superando etapas hasta conseguir que el hallazgo sea utilizado como terapia contra el cáncer.

Fuente: actualidad.rt