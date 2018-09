Ya no hacen los ladrones “su papelito”

Toca la violencia al sector empresarial

Cunde táctica contra alza a ga$olina$

“Ponen la mala nota” a los del Cobach

Ya no hacen los ladrones “su papelito”…Ahora sí que tanto va el cántaro al agua o en este caso al banco, que los que ya dejaron de tener un efecto, son los intentos de asalto a esas instituciones bancarias, con lo del famoso papelito o la notita intimidatoria, por como en esta semana una cajera del Citibanamex, localizado sobre el bulevar Luis Encinas y Aldama, simplemente lo ignorara. De ese pelo.

Más menos así estuvo esa atracada frustrada, luego de que a esa empresa bancaria llegara un delincuente camuflajeado de cliente, quien después de hacer fila y una vez que ya estuviera frente a la empleada en la caja, procedió a entregarle el mencionado papel con el escrito en el que le advertía que le entregara el dinero, pero al no hacerle caso y activar la alarma, es que mejor dijo ¡patitas pa´ cuando son!

Luego entonces no se descarta y que en esos leoninos changarros ya hayan colocado vidrios blindados en el área donde están las cajas, precisamente para que esos trabajadores ya no se amedrenten, a sabiendas de que ya no corren ningún riesgo en su integridad y por el contrario aprieten el botón de pánico que tienen por un lado, que es lo que esta vez pudo haber sucedido para que no los asaltaran. Así la duda.

Esa al parecer es una medida de seguridad que muy probablemente implementaron los “agarrados” o “codos” banqueros, antes que invertir en la creación de una Policía Bancaria, como una y otra vez se los ha propuesto el secretario de Seguridad Estatal, Adolfo García Morales, con la finalidad de prevenirse ante la ola de asaltos que en los últimos meses habían estado sufriendo con ese mismo truquito.

A no ser y que la citada empleada sea de agallas y “armas tomar” y que es por lo que no se dejara asustar, como lo exhibe el que hiciera correr al ladrón, quien se escondiera en el estacionamiento del la tienda departamental Liverpool, donde “se les volvió de humo”, quedando de manifiesto otra vez, que si tuvieran guardias como en Inbursa, con toda facilidad lo habrían atrapado. Esa es la gran diferencia.

Por cierto y con todo y la modernidad que hay hoy en día, pero los que trascendió que desde ayer viernes al mediodía suspendieron operaciones, dejando con un palmo de narices a su clientela, son los del Scotiabank, que incluye cierre de sucursales, disposición de efectivo en cajeros automáticos, así como el uso de aplicaciones digitales, y todo por una presunta actualización de sus sistemas. ¿Será?

Sin embargo y a como han estado los desfalcos de los que han sido blanco a últimas fechas por parte de los cibercriminales, no descartan y que podría ser una consecuencia de algo parecido, aunque lo único cierto de todo eso es que permanecerán cerrados hasta el próximo lunes 1° de octubre, ya que éste sábado tampoco abrirán al publico, por lo que así está la atrasada que “le pegaron” a sus cuentahabientes.

Toca la violencia al sector empresarial…La que ni duda cabe que la que ya no está distinguiendo niveles ni sectores sociales, es la creciente inseguridad y para prueba está el que está vez asesinaran al líder de la Coparmex en Parral, Chihuahua, Uriel Ulberto Loya Deister, al que acribillaran en el estacionamiento de un restaurante de mariscos, de ahí que la condena no se hiciera esperar. ¡Zaz!

Porque lo que es el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, luego luego alzó la voz para condenar ese fatídico atentado contra Loya Deister, de ahí que no por nada es que el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, prometiera esclarecer ese crimen, al igual que el gobernador chihuahuense, Javier Corral. Ni más ni menos.

Así que de esa forma es que les llegara ese fuego cruzado a los aparejos a los de la Coparmex, motivo por el cual es que ahorita deben andar replegados y analizando como tendrán que conducirse de aquí pa´l real, en materia de lo que es su vigilancia personal, entre los que están el representante de ese organismo empresarial en Sonora, cual es el caso de Antonio Fernández Díaz González, por como ya los “tocaron”.

Si se toma en cuenta que con todo y lo que se había visto hasta ahora, pero nunca habían atentado contra el ámbito de los empresarios, porque a lo más que habían llegado contra ellos, es a la práctica de la extorsión en algunos Estados del Sur del País, así como en unas localidades chihuahuenses, pero no al grado de acabar con la vida de un dirigente y con todo el evidente sello de las mafias del narcotráfico.

No en balde es que a nivel estatal tampoco descartan un posible pronunciamiento de Díaz González, para muy probablemente definir la postura en torno a ese condenable hecho y las medidas que pudieran implementar para salvaguardar la integridad de ese gremio camaral, por ser más que evidente, que después de ese suceso ya nada será igual para ellos, como el andar con tanta tranquilidad como antes.

Cunde táctica contra alza a ga$olina$…Pa´ que vean hasta donde está llegando el hartazgo y la indignación, por lo del aumento al precio de las gasolinas, luego de que se aprobara su liberación, que ya “agarró vuelo” una táctica legal promovida por un grupo llamado Resistencia Civil Pacífica, que se oponen a pagar el Impuesto Especial sobre Producción o Servicios (IEPS), con el que las encarecen.

Al el plan consistir en acudir a las gasolineras a cargar 50 litros de ese combustible, pero únicamente liquidando lo correspondiente al costo del mismo, así como el porcentaje de utilidad del gasolinero, aunque no lo correspondiente a ese criticado IEPS, que “a chaleco” le aplica el Gobierno federal, aún y cuando es hasta ahora, los dueños de esos expendios no han denunciado formalmente ese hecho. ¡Glup!

No obstante ha aflorado que a los gasolineros no les conviene quejarse o hacer pública esa medida de presión que han estado llevando a cabo cada vez más consumidores, porque a la ahora en que les solicitan las facturas por el consumo donde venga desglosado ese impositivo gravamen, simplemente no lo han podido hacer, de ahí que consideran que contablemente es una ilegalidad. De ese tamaño.

Eso al trascender que los de ese movimiento de resistencia ciudadana no están actuando a la brava, sino que por el contrario manejan que incluso ya tramitaron un amparo ante un Juzgado contra esa cobranza extra y que es con lo que elevan el costo de esos carburantes, de ahí que desde que las liberaran, nunca de los nuncas han bajado, y nomás han ido pa´ rriba, razón por la cual ya andan por las nube$. ¡Vóitelas!

O séase que eso viene a explicar porque el dirigente estatal de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Luis Horacio Muñoz Santini, ha optado por guardar silencio y no es para menos.

“Ponen mala nota” a los del Cobach…Por donde quiera que se le vea, pero lo que vaya que representa “una mala nota” para los directivos del Cobach, cuyo director general es Víctor Mario Gamiño, es que hayan sorprendido y detenido a nueve estudiantes de esa “Prepa”, por estarse embriagando en el exterior del plantel “Ernesto López Riesgo”, ubicado en avenida Veracruz y calle Luis Encinas. ¡Órale!!

Ya que a como la ponga o quieran componer en el aire, pero eso de que estuvieran “empinando el codo” en la parte frontal de ese céntrico Colegio de Bachilleres (Cobach) Norte, para nada habla bien de que les estén enseñando los mejores valores, como quedara reflejado luego de que unos “polis” que realizaban un recorrido preventivo por la colonia Country Club, descubrieran que estaban emborrachándose. ¡Tómala!

Razón por la cual es que el grupito de preparatorianos, conformado por cinco hombres y ¡cuatro mujeres!, fueran trasladados a las celdas de la Comandancia de Policía Centro, para luego de ser puestos a disposición de la autoridad correspondiente, a raíz de esa falta administrativa, por “tomar” en la vía pública, proceder a notificar a sus padres, para después del pago de la respectiva multa, ser liberados.

En esos términos está el tache para Gamiño Casillas, porque esa “guarapeta” que “se pusieran” los exhibidos estudiantes de ese sistema de educación media superior, puso de manifiesto que no están haciendo “al cien” la tarea en materia de prevención, como para que ni siquiera estén respetando las instalaciones de esa institución educativa, como lo denotara esa reprobable acción. ¿Qué no?

No en balde es que ante ese exceso quedara la duda, de que si que más no estará pasando al interior de los Cobach, por ya estar llegando a eso y sin importarles que los vean, de ahí el porque quedara en entredicho Luis Mario y sus principales operativos, y no es para menos, por ese pésimo ejemplo que dieran, aún y cuando presumen ser de las mejores preparatorias, por lo que como estarán las otras. ¡Pácatelas!