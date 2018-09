Si dices mucho estas palabras, ¡es señal de estrés!

El estrés podría “delatarte” sin que siquiera lo notes, pues tu forma de expresarte o el uso de algunas palabras son una clara señal de que sufres estrés, al menos así lo asegura este estudio.

De acuerdo a una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), existen indicadores en nuestro lenguaje que está asociado al estrés.

El estudio se realizó a 143 personas y se les pidió que utilizaran una grabadora durante dos días, para analizar transcripciones y expresión genética. Rastrearon la expresión del gen CTRA como indicador convencional de estrés, ansiedad o depresión.

Los resultados fueron, que las personas que sufrían más estrés no solo hablaban menos, sino que cuando hablaban utilizaban estas palabras:

Pronombres en tercera persona como “sus” y “ellos”, ¿por qué? Los expertos lo atribuyen a que el estrés hace que estén menos conscientes de su entorno.

También utilizan los adverbios “muy”, “realmente” y “tan”, asegurando que es porque su nivel emocional que está en constante estrés.

El estrés puede causar serias afectaciones a tu salud, pues podría desencadenar enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes y aumentar los niveles de presión arterial.

Los síntomas más comunes que son indicadores de estrés son:

Dolor de cabeza

Dolor muscular

Dolor en el pecho

Fatiga

Problemas o malestar estomacal

Insomnio o dificultad para conciliar el sueño

Falta de deseo sexual

En cuanto a comportamiento, el estrés se manifiesta en ansiedad para comer en exceso o dejar de comer, aumento en el consumo de alcohol y tabaco, arranques de ira y aislamiento social.

No afectes tu salud y mejor aprende diversas técnicas para relajar tu cuerpo, mente y evita el estrés. Sigue estás recomendaciones y cuida tu salud.

Fuente: Salud 180