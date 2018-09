Shakira presenta el primer capítulo de su serie “Shakira Dream”

Además de seguir su carrera accedente en el mundo de la música, Shakira sigue dando pasos firmes en su faceta de empresaria, y por tal motivo, ha iniciado de lleno con la promoción de su fragancia Shakira Dream.

Para darle más fuerza a su perfume, la cantante colombiana decidió realizar una serie en la que hablará de las partes importantes de su vida, y en esta ocasión platicó del aspecto musical.

Así que en el capítulo titulado “La música es mi vida / Music is my life”, la cantautora combina imágenes de su presente con los inicios de su carrera mientras revela: “la música es mi vida, no puedo imaginarme sin ella”.

La noticia y el vídeo han logrado gran impacto entre los seguidores de la artista, quienes aplauden la idea de Shak de contar parte de su vida a través de esta serie que hasta el momento se desconoce cuántos capítulos contendrá.