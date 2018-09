Se reforzarán medidas de seguridad para grupos de animación en Liga MX

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, informó que se reforzarán los formatos de control de los grupos de animación de los equipos del futbol mexicano, esto luego de los hechos violentos ocurridos previo al Clásico Regio el pasado domingo, el cual dejó como saldo un hombre en estado grave.

“Endureceremos los formatos de control en los grupos de animación, hemos venido avanzando pero el que no presenta su cara, el que no presente su huella y su domicilio no podrá ser registrado en este tipo de grupos”, argumentó.

Bonilla Barrutia dejó en claro que se está trabajando para que todos los estadios de la Liga MX y Ascenso MX tengan circuito cerrado de televisión conectado a los centros de las respectivas policías estatales, ya que la mayoría falta por cumplir con este requisito.

Para este Clásico Nacional a celebrarse este domingo, el presidente de la Liga MX descartó que se implemente un operativo especial de seguridad, el cual se realizará de acuerdo a los protocolos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX).

Fuente: Lopez Doriga