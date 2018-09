Pide León Larregui a AMLO que “no sea maricón” y cuelgue a EPN en el Zócalo

Leon Larregui, cantante del grupo mexicano de rock Zoé, protagonizó una nueva polémica en Twitter al afirmar que el presidente Enrique Peña Nieto y toda su familia deberían ser colgados; además, pidió a Andrés Manuel López Obrador que “no sea maricón” y combata la corrupción.

El artista publicó por la tarde un par de tuits lamentando la condena de nueve años al exgobernador Javier Duarte de Ochoa, pidiendo cadena perpetua “y que regrese la lana que se robó”.

Más tarde, ya en las primeras horas del viernes, Larregui escribió un mensaje al próximo mandatario: “Señor presidente electo de Mexico queremos ver a las ratas en cárcel, queremos ver el cumplimiento de su promesa, queremos comprobar su intolerancia a la injusticia y a la corrupción… ¡Queremos ver su argumento hecho realidad! ¡No sea maricón!”.

“Que se pongan a trabajar ahora. Número uno: arrestar Peña y al paredón a fusilar y (lo mismo a) todos sus compinches”, continuó, para luego insistir en que el presidente merece la muerte:

“Jijos de su puta madre traidores, se merecen ser colgados en el Zócalo Peña y toda su podrida familia. Enjuiciados. ¡¡¡Despertemos, Mexico!!”.

En su último mensaje, se dijo preocupado por su vida debido a sus posiciones políticas, y mostró desencanto con Andrés Manuel López Obrador, a quien apoyó abiertamente durante su campaña, y quien no ha asumido su cargo.

“¡¡Voy a tener que pedir asilo político, si no me matan antes!! Pero no ganamos nada, caímos en la misma mierda. Mexico’s new hope is bullshit!!! Es otro engaño”.

Fuente: SDP noticias