No necesitas ser Sócrates para presidir comisión de Cultura: Mayer

Sergio Mayer, diputado de Morena que presidirá la comisión de Cultura en la Cámara de Diputados, dijo que no se necesita ser Sócrates para realizar sus tareas.

“Para ser presidente de la comisión de Cultura tampoco necesitas ser Sócrates”, afirmó.

Asimismo, señaló que se siente orgulloso de su carrera como actor y cantante, pues gracias a eso “estoy en donde estoy”.

“Estoy muy orgulloso de mi pasado y de mi trabajo tanto en Garibaldi, en Solo para mujeres, en todo lo que he hecho, las películas, obras de teatro, telenovelas, porque gracias a ese trabajo hoy estoy en donde estoy, y volvería a hacer todo lo que he hecho porque he generado empleos, he generado trabajo, he pagado impuestos, nunca he vivido del erario público”, aseveró.

En entrevista para Milenio Televisión, Mayer reconoció que aún le faltan cosas por aprender en el tema cultural, aunque se dijo dispuesto a hacerlo.

“Voy a aprender mucho, tengo mucho que aprender especialmente en el tema cultural y tengo que ser humilde y honesto”, afirmó.

Este jueves, Mayer afirmó que ese sector merece especial atención ya que es uno de los ejes rectores de la agenda del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistado antes de iniciar la sesión de este jueves, indicó que buscará se asigne un mayor presupuesto a la comisión que presidirá con el objeto de promover y difundir la cultura.

En este sentido, el actor precisó que es prioritario que todos los sectores tengan acceso a la cultura, principalmente niños y jóvenes, quienes merecen contar con espacios para su desarrollo.

Fuente: Lopez Doriga