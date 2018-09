México lo cautiva; Thomas Bach se une al 50 Aniversario de los Juegos de 1968

Thomas Bach, noveno presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), visita México. A un lustro de haber tomado el mando, hace una retrospectiva, un análisis del deporte actual y aventura a vislumbrar lo que, a su juicio, puede venir. Comparte así su pensar en entrevista exclusiva con Excélsior.

Señor Bach, estamos honrados de tenerlo en México. El propósito de esta visita, entiendo, es establecer una relación con el gobierno entrante y celebrar el 50 Aniversario de los Olímpicos de 1968…

El motivo de la visita es rendir tributo a una gran nación deportiva como lo es México, celebrar el 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de México 68 y mostrar respeto a los líderes del deporte del país; al mismo tiempo, tenemos la oportunidad de establecer contacto con el actual presidente, Enrique Peña Nieto, así como con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Recuerdo que los Juegos de México 68 fueron hermosos, con mucho corazón y mucha cultura…con el paso del tiempo, al parecer, ha quedado un poco olvidada la parte cultural por el Comité, ¿están dispuestos ha regresar todas estas manifestaciones mientras se sigan llevando a cabo los Juegos alrededor del mundo?

No han sido olvidadas. México puso el ejemplo, hasta ahora cada comité organizador, cada país anfitrión tiene un programa cultural, se ha alcanzado hasta los Juegos de 2016 y está en marcha a su vez para Tokio 2020.

Recuerdo que los Juegos Olímpicos de México tenían que ver mucho con la paz, el movimiento siempre tiene eso y ahora existen nuevas historias, por ejemplo, lo que está pasando con las dos Coreas…

Los Juegos Olímpicos son el único evento que puede reunir al mundo entero: los 206 Comités Olímpicos Nacionales juntos. Hay una competencia sana entre las naciones, y tienes a todos los atletas viviendo juntos en las villas sin ningún tipo de discriminación, debido a que aplicamos el principio de no discriminar, por la razón que sea… política, religiosa o de cualquier otra índole, respetando estrictamente la neutralidad política, esto ha hecho posible que tengamos a los atletas de Corea del Norte participando en los Olímpicos de Invierno de Corea del Sur, incluso marchando juntos con la bandera de la reunificación de las Coreas, en este sentido, abriendo las puertas para las pláticas de paz en la Península de Corea y más allá. Pienso que éste es un gran ejemplo del poder de los Juegos para construir puentes.

El planeta estaba preocupado porque esos Juegos Olímpicos Invernales (Pyeongchang 2018) se llevaran a cabo, ahora tienen una hermosa historia que contarle al mundo…

Los mejores éxitos son por los que más fuerte tenemos que luchar; este logro en Pyeongchang, con los dos equipos coreanos, nos pone listos para trabajar otros cuatro años con el Comité Olímpico Coreano… también estuvimos laborando con varios gobernantes, con cada Comité Olímpico inmediatamente después de los sucesos militares en Corea del Sur, en donde se estaba utilizando un lenguaje muy hostil y, efectivamente, los Juegos estaban en riesgo de no celebrarse, pero finalmente todo funcionó muy bien y estamos muy felices…

Y estando tan cerca de la frontera, del punto de conflicto en donde se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos…

Creo que esto lo hace aún más simbólico, el estar tan cerca de la frontera. Lo más importante era que en ciertas etapas hubo amenazas de acción militar para propiciar una guerra, y teníamos que asegurarnos de que los atletas y los comités olímpicos nacionales no se salieran de estos Olímpicos Invernales; tuvimos que proporcionar confianza de que estábamos haciendo todo lo posible por asegurar su bienestar, de que estábamos trabajando con los gobiernos para confirmar la seguridad de todos, de tal manera que lográramos que todos los atletas y comités participaran en Corea del Sur y así pudimos celebrar los Juegos juntos.

Durante su juventud, cuando fue esgrimista, ¿en algún momento soñó que sería presidente del COI?

En ese momento estaba enfocado en mis entrenamientos, en las competencias, y no me fijaba mucho en lo que pasaba; mi primer paso hacia la administración deportiva fue después de que fui el vocero de los atletas durante los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, cuando finalmente nuestro gobierno tuvo que boicotear aquella justa. De ahí el presidente del Comité me invitó a participar y espontáneamente dije que sí, él me preguntó si quería pensarlo, a lo que respondí que no, porque no quería que volviera a suceder lo que nos ocurrió en esos Juegos, ése fue mi punto de inflexión.

Y ahora está disfrutando este puesto, se le ve contento, viajando por todo el mundo, con una agenda saturada, pero feliz de ser presidente del COI…

Si, estoy muy feliz, porque soy fan de los Juegos Olímpicos.

Y porque está en primera fila en todos los eventos…

Sí, es un gran privilegio, puedo ir a todos los eventos deportivos en el mundo, convivir con los atletas, conocer sus necesidades y, como presidente del COI, puedo escribir el futuro de los deportes olímpicos. Tengo la oportunidad de moldear un futuro para los deportes en la dirección correcta, de manera que sigan teniendo relevancia para la sociedad y que todos podamos disfrutarlos.

¿Cómo visualiza el movimiento Olímpico dentro de 10 años?

Veo a la sociedad amándolo todavía; será mucho más digital, algo que afectará directamente a los atletas y a cada espectador, afectará la presentación de muchos deportes y también habrá nuevos deportes que se volverán, incluso, más importantes. También, se estará enviando un nuevo mensaje a la juventud, pero espero que los valores sean los mismos en 10, 50 o 100 años.

THOMAS BACH

Nació el 29 de diciembre de 1953 en Wurzburgo, Alemania; ganó el oro en florete por equipos en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976; un año después fue campeón del mundo en Buenos Aires, Argentina. Se recibió como abogado en la Universidad de Wurzburgo.

EL EXITOSO MANDATO DE THOMAS BACH

Desde septiembre de 2013, Thomas Bach preside al Comité Olímpico Internacional (COI); es el noveno titular del organismo global. El alemán será elegible para postularse para otro mandato de cuatro años en la sesión del COI en 2021.

9 DE MAYO 2013. CONFIRMA CANDIDATURA

El alemán Thomas Bach anuncia que contenderá como candidato a presidente del Comité Olímpico Internacional (COI).

MAYO-SEPTIEMBRE 2013. EN EL PROCESO

Inicia el proceso rumbo a las elecciones; los otros candidatos son Sergey Bubka, Richard Carrión, Ng Ser Miang, Denis Oswald y Wu Ching-Kuo.

10 DE SEPTIEMBRE 2013. ELEGIDO PRESIDENTE

En la sesión 125 del COI, en Buenos Aires, es elegido presidente del COI para un mandato de ocho años, siendo sucesor de Jacques Rogge.

17 DE SEPTIEMBRE 2013. YA EN LAUSANA

El nuevo presidente del COI pone manos a la obra en la sede del organismo en Lausana, Suiza; inicia una nueva era.

DICIEMBRE 2014. LOS CAMBIOS SE APRUEBAN

Bach lanza la Agenda Olímpica 2020; las propuestas de esta reforma son aprobadas por unanimidad en la sesión 127 del COI, en Mónaco.

31 DE JULIO 2015. BEIJING SERÁ SEDE

En la sesión 128 del COI, en Kuala Lumpur, Malasia, se elige a Beijing como sede de los Olímpicos de Invierno de 2022; Bach preside.

13 DE SEPTIEMBRE 2017. DOBLE DESIGNACIÓN

Bach propone una doble designación, pues algunas posibles sedes olímpicas claudicaron; la sesión 131 del COI arroja a París 2024 y Los Ángeles 2028.