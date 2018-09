Ignoran autoridades reporte sobre peligroso bache en el bulevar Progreso

“Lo he reportado muchas veces al 911 y me dicen que tengo que marcar a Servicios Municipales; tengo todo el mes reportando y no se ha hecho nada”, indicó un motociclista que recorre la rúa constantemente

La muerte del motociclista ocurrida ayer en bulevar Juan Bautista de Escalante o Progreso, la pudieron haber evitado las autoridades aseguraron conductores de motos que acudieron al sitio del deceso.

Gustavo Morales, quien pasa por el sitio donde se ubica el bache que provocó el percance fatal se mostró bastante molesto por lo sucedido.

El hombre aseguró haber reportado en repetidas ocasiones el desperfecto sobre la superficie de rodamiento de la rúa y no se hizo nada por repararlo.

“Lo he reportado muchas veces al 911 y me dicen que tengo que marcar a Servicios Municipales; tengo todo el mes reportando y no se ha hecho nada”, indicó.

Hay un tramo del bulevar que comprende desde la calle Bernardo Reyes hasta el Solidaridad que es una “catástrofe”, manifestó.

“Está (el bulevar) en condiciones que ponen en riesgo a los motociclistas; los rines de mi moto están destrozados por la gran cantidad de hoyos o baches, porque todos los días tengo que usar esta ruta”, declaró.

No es justo

El accidente provocó la reunión de una gran cantidad de repartidores de comida y de cobradores, quienes trabajan a bordo de motocicletas, de los cuales algunos lamentaron lo sucedido.

“Somos repartidores de comida y no es justo lo que sucedió, porque cuando transitas por Progreso si no caes en un hoyo por lo general estas expuesto a ser embestido por algún vehículo cuyo conductor evade caer en el bache”, exclamó Juan, empleado de una empresa de comida rápida.