Galilea Montijo revela a qué edad fue su primera vez

Galilea Montijo visitó a Gloria Trevi en su casa como parte de la promoción del sencillo “Me Lloras” en el programa Hoy, y durante la plática, las artistas decidieron jugar verdad o reto, momento en que la cantante cuestionó a la conductora sobre su primera vez.

A pesar de que tanto la regiomontana como la oriunda de Guadalajara ya habían evadido algunas respuestas, esta vez Galilea decidió sincerarse y revelar la edad en la que perdió su virginidad.

Así que, para sorpresa de Gloria, Montijo contó: “Tenía 16 años, ya mayorcita”.

Pero la historia no paró ahí, y Montijo añadió: “¿y qué crees?, años después me lo encuentro en un antro (y lo saludé): ‘Hola, ¿cómo estás?, ¿te acuerdas?”, (él respondió) ‘sí, claro que me acuerdo’, (le dije) ‘pensar que fue mi primera vez contigo’, (él contestó) ‘¿en serio?’, ‘y yo, mendigo, ni se acordó, no se acordó, yo le entregué mi tesoro”.

La anécdota provocó una gran sonrisa en la intérprete del tema “No querías lastimarme”, quien agradeció la sinceridad de la conductora, pero quedó asombrada por el atrevimiento de una de las titulares del matutino de Televisa.