Encuentran droga y policías “aviadores” en Acapulco

Luego que autoridades federales y estatales tomaran el control de la policía municipal, se reportó el hallazgo de armas no registradas, mariguana y cocaína

Al finalizar el proceso de revisión de personal, armamento e instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, la Fiscalía General del Estado, encontró que 202 de 408 policías viales no se han reportado a sus labores.

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, señaló que, en el caso de los elementos no reportados, la Fiscalía General del Estado presume que no laboran e investiga su ubicación. Dichos agentes sí aparecen en nómina, pero no desempeñan sus funciones.

Derivado de la inspección en las instalaciones de la Secretaría, se encontraron cantidades mínimas de mariguana y cocaína, mismas que fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.

Asimismo, se encontró un revolver calibre 357 con 40 cartuchos, 19 cartuchos 9mm expansivos, 9 cartuchos magnum expansivos, 1 cartucho 7.62x39mm y 22 cartuchos 357 y que no corresponden a la licencia oficial colectiva 110.

En la revisión del personal policial, se encontraron inconsistencias como el incumplimiento en los procesos de evaluación y certificación de los cuerpos policiacos al tener solamente 674 aprobados vigentes de 1309 elementos.

También, 23 servidores públicos que tenían relación directa con los dos mandos operativos a quienes se les ejecutó orden de aprehensión, presentaron sus renuncias voluntarias a sus superiores, 14 elementos operativos y cuatro viales, desde el momento de la ejecución de las órdenes de aprehensión, ya no se presentaron a sus oficinas a laborar, por lo que están siendo investigados.

Faltan 200 armas en la corporación

En relación a la inspección que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional del armamento, cartuchos, equipo táctico y radios de comunicación se encontraron diversas irregularidades, como el faltante de aproximadamente 200 armas de fuego y que no se sabe su ubicación.

También se detectó que 25 vehículos de la Secretaría son ocupados para funciones distintas a la de prevención y de seguridad, siendo que 14 se encuentran adscritos a Presidencia y 11 a la misma Secretaría.

El proceso de devolución de las armas dio inicio con los 126 elementos de la Policía Turística con la finalidad de que retomen sus funciones de vigilancia y prevención.

La información que arrojó la revisión fue recibida por la Fiscalía General del Estado para verificar si alguna arma tiene vinculación con alguna carpeta de investigación.

En los trabajos de intervención han participado personal de la SEDENA, SEMAR, SSP y FGE.