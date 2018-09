Se podría “desmoronar” Hermosillo si la alcaldesa y sus funcionarios no se ponen a trabajar

No sé qué está pasando en Hermosillo que todo mundo anda “engrillado”, desde los trabajadores del Ayuntamiento, hasta los transportistas urbanos y sus trabajadores. También en el Congreso del Estado, en donde fueron despedidos sus empleados administrativos y hasta este fin de semana no había quién les pagara a los diputados. La alcaldesa Célida López Cárdenas, inició una serie visitas a los barrios y colonias para agradecerle a la ciudadanía el haber votado por ella en las pasadas elecciones, así como lo está haciendo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador anda en un Tours turístico por todo el país, mientras llega el día de tomar protesta como Presidente de México. El no tiene nada que hacer, pero López Cárdenas sí, porque si algo tiene Hermosillo son problemas muy serios, principalmente en la recolección de basura, la falta de agua en los domicilios, seguridad, entre muchos. Todavía no tiene un Plan de Desarrollo Urbano, porque sus amigos funcionarios no saben por donde empezar… Gobernar no es nada fácil.

Existen problemas de alumbrado público en algunos fraccionamientos, porque los constructores no le han pagado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y esta empresa de “prestigio internacional” presiona a los vecinos, que son los afectados, para que sean ellos los que liquiden las deudas. Este es un asunto que deben resolver las autoridades, llegando a acuerdos con la empresa constructora y la CFE. Los vecinos de estas colonias buscan el apoyo de la Comuna.

El Ayuntamiento de Hermosillo debe de poner “manos a las obras”, porque existen situaciones que no se pueden dejar para después, como el caso de las zanjas abiertas que dejaron las anteriores autoridades municipales, por la calle Garmendia entre Serdán y Plutarco Elías Calles, en el primer cuadro de la ciudad, solo por citar una, que afecta la circulación en esa área de la ciudad capital. Además, las calles se encuentran en mal estado, después de las pasadas lluvias.

Hay mucho qué hacer, como para que la Presidenta Municipal pierda el tiempo en grillas que no dejan nada bueno a los habitantes de este “desnaranjado” pueblo, como diría mi amigo periodista por muchos años, ya finado, Moisés “cuervito” Zamora. Si no se atienden problemas de inmediato, estos irán creciendo y entonces no se podrá hacer nada. Hermosillo es una de las ciudades más importantes del país, esto lo debe saber la alcaldesa capitalina, Célida López Cárdenas.

En un descuido se le podría “desmoronar” el municipio y entonces no la podrá salvar ni el futuro presidente López Obrador…Creo que Célida debe de buscar la estabilidad de Hermosillo, en todos los aspectos. Las campañas políticas ya terminaron, ahora hay que mirar adelante y que deje a las autoridades correspondientes los supuestos faltantes de dinero que dejó la pasada administración. La anterior alcaldesa, Angelina Muñoz Fernández, dejó las cuentas bien claras.

Se preparan Sonora y Arizona para llegada de huracán Rosa

Autoridades del Gobierno de Sonora están a la expectativa por el inminente azote del huracán Rosa, que se ubica en el Océano Pacífico y se desplaza hacia la península de Baja California. Según los pronósticos oficiales, Rosa dejará sentir sus efectos en el noroeste de Sonora y el Sur de Arizona a partir de este fin de semana.

El general de Brigada Salvador Fernando Cervantes Loza, confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional participará en el Comité de Operación de Emergencias junto autoridades municipales, estatales y federales, para activar el Plan DN-III en caso que sea necesario; mientras que el gobierno de los Estados Unidos estará monitoreando el fenómeno meteorológico con el avión “casa tormentas” Lockheed WC-130.

Aunque pudiera debilitarse cuando el ojo del huracán Rosa toque tierra en la península de Baja California, la alerta en Sonora y en Arizona es porque la Conagua estima que continuará fortaleciéndose en el Océano Pacífico las siguientes 48 horas, además que, en esta región fronteriza desértica, no cuenta con infraestructura hídrica para hacer frente a precipitaciones pluviales copiosas.

“Los modelos indican que cruzará Baja California, sus bandas saldrán al Golfo de California donde hemos estado monitoreando las últimas semanas que por las ondas de calor se aumentó la temperatura del agua a 32 grados centígrados, así que vamos a tener el combustible suficiente para que el ciclón tropical genere lluvias intensas a torrenciales en el Noroeste del País”, aseguró Alberto Hernández Unzón, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las autoridades están preparando 700 refugios en Sonora, Baja California y Baja California Sur con capacidad para atender hasta 180 mil damnificados, además estiman que “Rosa” deje acumulados de lluvia 100 a 150 litros por metro cuadrado, con vientos en rachas de hasta 90 kilómetros por hora que generarán olas de hasta seis metros de altura.

