Empieza “tapando hueco$” la alcaldesa

Que hasta “robachicos” están aflorando

Llega austeridad a festejo de la Unison

Degradan ex boxeadores el “Congrueso”

Empieza tapando hueco$ la alcaldesa…A la que es evidente que le sigue quedando claro que un cosa es prometer y otra ejercer el poder, es a la hoy alcaldesa de Morena, Célida López Cárdenas, por como “se jala una oreja y no se alcanza la otra”, ante la falta de recursos que enfrenta el Ayuntamiento hermosillense, de ahí que hasta ya está pensando en pedir prestado para pagar los aguinaldos. De ese pelo.

Tan es así que entre las medidas urgentes que López Cárdenas adelantara que habría de implementar, está la de hacerle una “lipo$ucción” a la nómina municipal a inicios del 2019, para “adelgazar” la plantilla de personal, al detectarse que en algunas de las oficinas hay mucho recurso humano que está de más, con lo que el plan sería el de reducirle anualmente al menos en unos $300 millones de pesos ese gasto. ¡Tómala!

Porque “a ojo de buen cubero” y de acuerdo a lo ventilado por la munícipe originaria de Puerto Peñasco, actualmente a la quincena pagan alrededor de $56 millones de pesos por ese concepto, es decir, por lo que son los sueldazos de los funcionarios y la burocracia en general, que es por lo quieren bajarle a ese alto monto monetario, por considerarlo excesivo y el ya rayar en el dispendio. Ni más ni menos.

Y más cuando Célida ya dijera que no les dejaron ni toner o tinta para imprimir los nombramientos que les ha entregado a sus nuevos colaboradores, ante lo que deducen el porque se estarían “aju$tando el cinturón” a ese extremo, en lo que tiene que ver con lo financiero, a fin de tener más margen para pagar la gran deuda que arrastran, pero además para que les queda para poder invertirán obra pública.

Es por eso que manejara que por el momento están instrumentado una estrategia de en varias dependencias designar a puros encargados de despacho, derivado de que existe el proyecto de que algunas direcciones podrían convertirse en departamentos, por aquello de no hay “lana” para pagarles sus “obe$a$” quincenas, por lo que en esos términos está ese reacomodo que desde ya están haciendo. ¿Será?

No en balde es que la “Presimun” ahora destapara que incluso están “dándole vuelta” la posibilidad de desaparecer algunas áreas, como por ejemplo la de la Comisión de Desarrollo Económico y Turístico, eso aunado a que ya había anunciado la fusión de algunas otras; en tanto que en Agua de Hermosillo, Cidue y Oficialía Mayor también le meterán “tijera” a ese rubro, a fin de que no haya duplicidad de funciones.

Casi por nada es que ahora se verá en la necesidad de hacer lo que había prometido que no haría, como es el endeudarse más, al aflorar que ya analizan solicitar un crédito a corto plazo por más menos unos $130 millones de pesos y solamente para salir del paso, a la hora de cumplir con la entrega de los “chri$ma$” de los empleados municipales y también para tener para la gasolina. Así la “tapada de hueco$”.

Ante lo que se confirma que así de “pipis” o muy “pipitoria” es que se encontraran las arcas municipales, con más trácalas o cuentas por pagar, que la liquidez que les dejaran, de ahí el porque están haciendo de “tripas corazón”, para sobre la marcha poder equilibrar las finazas de la Comuna, en lo que les autorizan el nuevo presupuesto, que ya les permitiría operar con más programación. A ese punto la urgencia.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que hasta “robachicos” están aflorando…Y por si algo le faltara al clima de inseguridad que se vive en esta Ciudad del Sol, ahí está el que ahora corriera como reguero de pólvora la versión de que a una madre de 24 años, de nombre Rosa Angélica, le intentaron robar a su hijo cuando caminaba y lo trasladaba en una carriola, en hechos ocurridos a media mañana en la colonia El Choyal. ¡Vóitelas!

Pues de acuerdo a lo narrado por la joven mujer, según esto al llegar al cruce de las calles Ángel Arriola y Ángel García Aburto, se le emparejó un auto tipo sedán, de color gris, que era abordado por dos sujetos, de los cuales el copiloto sacó sus brazos del vehículo y comenzó a forcejear con ella, con la intención de arrebatarle al pequeño Omar, de dos años, pero al gritar y pedir auxilio, es por lo que huyeron. ¡Ñácas!

Por lo que así estuvo esa frustrada intentona por parte de esos presuntos “robachicos”, quienes alcanzaron a darse a la fuga, aún y cuando en ese momento por el lugar pasaba una unidad motorizada del Departamento de Tránsito Municipal, ya que a pesar de que iniciara una persecución, finalmente terminó por perderlos de vista, por lo que todo quedó en el susto y una evidente alerta. ¡Pácatelas!

Ya que de descartarse que tal acción delictiva pudiera ser consecuencia de una disputa familiar, sí que está como para lanzar un ¡S.O.S! de prevención en ese sentido, para que las mamás tengan más cuidado con sus hijos menores de edad, por de entrada no ser normal el que los quieran raptar de esa manera tan violenta, de ahí que habría que conocerse públicamente la versión de la afectada. ¿Qué no?

Pero en tanto que en esta Capital ya está pasando hasta lo que no, quien continúa sin dar color es el Comisario General de transición o por mientritas de la Policía Municipal, Manuel Cabanillas Herrera, con todo y que ya se hace urgente el que se ponga en práctica alguna táctica de emergencia para que hagan más presencia preventiva, sobre todo en las zonas catalogadas como las más conflictivas. ¡Mínimo!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Llega austeridad a festejo de la Unison…Vaya que a donde también ya llegó la austeridad, es a la Universidad de Sonora, como lo refleja que en lo que será la celebración de su 76 aniversario de fundación, en esta ocasión no habrá una concierto estelar como en otros años, partiendo de lo ayer anunciado por el rector, Enrique Velásquez Contreras. De ese tamaño.

Y es que sí bien por eventos no van a parar, ya que esta vez sumarán alrededor de 400, entre los que se incluyen festivales de cine, teatro y música, además de actividades académicas y deportivas, ahora el festejo correspondiente al 2018 será más austero, porque quieren privilegiar la redistribución del presupuesto en lo académico, aunque ni eso evitará el que “echen las campanas a vuelo”. ¡Órale!

Porque en base a lo adelantado por Enrique Fernando, ahora harán más con menos, pero sin hacer tanto revuelo, en unas festividades que iniciarán el próximo “juebebes” 11 de octubre, con la tradicional serenata y “Mañanitas” en el edificio principal de la Unison o la llamada Rectoría, en una fiesta que arrancará a las 18:30 horas, para casi a la media noche lanzar los clásicos fuegos pirotécnicos.

Así que para los interesados en acudir a los cientos de actos culturales y de toda clase que habrán de llevarse a cabo en los diferentes campus, con motivo del cumpleaños del Alma Matar, que por cierto es la institución de educación superior de mayor edad del Estado, podrán consultar el respectivo programa que estará disponible en la página www.uson.mx, para que escojan el que más sea de su agrado. ¡Qué tal!

Ciertamente que Velásquez Contreras y la comunidad universitaria, sí que tendrán motivos de sobra para celebrar, por la paz y estabilidad que ha imperado en esa Máxima Casa de Estudios en el último tiempo y además por como la han venido internacionalizando, con convenios con otras Unis del extranjero, como últimamente con unas de Nuevo México, y antes con otras de California y Arizona. De ese vuelo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Degradan ex boxeadores actividad legislativa…Pa´ que vean a que grado ya se ha degradado la actividad legislativa, resulta que el que llegando y llegando a su función de diputado petista de ocasión, como es el caso del mal afamado ex boxeador, Orlando “El Siri” Salido, ya aceptó participar en una pelea de exhibición contra el también ex legislador tira golpes del PRI, José Luis Castillo. Así el absurdo.

Toda vez que lejos de llegar con alguna propuesta bajo el brazo al “Congrueso” del Estado, tendiente a apoyar la actividad deportiva, lo que es el oportunista de Salido Rivera y también señalado de robar cheve en el Oxxo, por el contrario le agarró la palabra a otra tachada de peleonera, cual es la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, para “darse un entre” con el también retirado del “Temible” Castillo. ¡Ups!

En lo que sería un simulacro de enfrentamiento a nivel de puro show, por ambos ex pugilistas ya no estar para esos trotes o el intercambiar “metralla” arriba del ring, pero al parecer la intención de Valle Dessens es la de recaudar fondos a favor del municipio, eso en caso de que el priísta de Castillo Godínez acepte medirse o hacer el ridículo con “El Siri” Salido, que es emanado del Partido del Trabajo (PT).

Aunque que otra cosa puede esperarse de perfiles que consideran que “no tienen nada en la cabeza” y que en la mayoría de los casos no se saben ni la “O” por lo redondo, pero que arriban a esos cargo$ al ser postulados más por su fama, que por su capacidad, como para desempeñar con eficiencia ese trabajo de congresistas, por no saber ni lo que es una Cámara de Diputados, de ahí que sólo acudirán a cobrar.

Sin embargo y como es de sobra conocido que no tiene la culpa el indio o esta vez “El Siri”, sino el que lo hace candidato y que producto de la ola provocada por el “Presi” Electo de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es que les cayera del cielo ese “hue$o”, luego de que hicieran coalición con los morenistas, junto con el Partido Encuentro Social (PES), de ahí que no sea el único advenedizo. ¡Zaz!

Correo electrónico: [email protected]