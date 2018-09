Renuncia secretario de Seguridad de Acapulco

El secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Max Sedano Román, renunció a su cargo este jueves luego de que, denunció, interpuso un amparo porque no lo dejaban salir de las instalaciones policiacas.

Además, acusó presiones del Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, y del coordinador de la Policía Ministerial, reportaron medios locales.

El ex jefe policiaco afirmó que el Fiscal y el coordinador de la Ministerial le pidieron su renuncia a cambio de no abrirle una carpeta de investigación.

También señaló que durante su encierro en la SSP municipal le robaron sus pertenencias a él y a su personal.

A él, dijo, le quitaron 30 mil pesos en efectivo y una pistola.

Se desmarca Edil

El alcalde perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, declaró que cuando inició su administración hace tres años solicitó a autoridades estatales investigar a los elementos de la Policía Municipal por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

“Se decía eso (la relación de los agentes con el crimen) y por eso solicité formalmente que se iniciara una investigación a la corporación”, indicó el Edil, quien acudió al Congreso local para entregar una copia de su informe de su tercer año de gobierno.

Ante legisladores locales del PRD, el alcalde dijo que deja un municipio en paz y que en su gestión no “hubo cosas graves” que lamentar.

El funcionario eludió en su discurso la situación de violencia que vive este puerto, donde fuerzas federales asumieron la seguridad tras desarmar a más de mil agentes municipales.

En entrevista, recordó que los dos mandos detenidos durante el operativo en la SSP municipal –Luis Fernando y Brayan Antonio– están en la corporación desde 2008, cuando era alcalde Félix Salgado Macedonio, actual senador por Morena.

Luis Fernando era supervisor general y Brayan Antonio fungía como segundo coordinador de transporte y combustible, quienes son acusados por el delito de homicidio calificado y se encuentran presos en el penal de Iguala.

Ambos, según la Fiscalía estatal, habrían cometido este ilícito en 2009, cuando tenían un año en la corporación.

El Edil perredista dijo que mandos de la Marina le comentaron que la intervención de esta fuerza federal en la Secretaría de Seguridad municipal fue para cumplir con las órdenes de aprehensión.

De acuerdo con el vocero del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, mil 309 municipales están desarmados y en investigación, sin ejercer funciones de seguridad.

El alcalde aseguró que entregará una Policía Municipal acreditada en un 85 por ciento, con el aval del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además, mencionó que el Secretario de Seguridad Pública, Max Sedano Román, quien continúa en investigación, es un marino retirado que recomendó esa dependencia federal.