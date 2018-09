Reducen en 50% horas extras de “tirabichis”

Dany Ortega

Lo anterior se debe a la prestación de servicio de recolección de basura una vez por semana y la restructuración del horario en esa área

El pago de horas extras de los empleados del área de servicio de recolección de basura descendió un 50 por ciento, debido a la restructuración del horario en esa área, informó Salvador Díaz Olguín.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento señaló que antes se pagaban alrededor de 500 mil pesos semanales por ese rubro, y actualmente se redujo hasta250 mil pesos, lo cual afectó a mil 520 trabajadores.

No obstante, dijo que la alcaldesa les prometió que a finales de septiembre se liquidarán las becas correspondientes al mes de junio para los hijos de los trabajadores, asimismo las retenciones y el apoyo al deporte y la cultura.

De igual forma, comentó que la nueva administración está buscando la forma para brindar el pago del Día del Servidor Público.

Sin embargo, mencionó que no está de acuerdo con las propuestas que hizo la alcaldesa sobre el recorte de personal, adelantos de jubilaciones y la eliminación de plazas sindicales, ya que eso afectaría a muchos trabajadores.

Explicó que son hasta 70 trabajadores que están esperando su jubilación pero no han podido efectuarla porque la Comuna no ha sufragado el fondo de retiro, además el Issteson no cuenta con dichos recursos financieros.

Indicó que en Servicios Públicos Municipales aún se necesita de bastante recurso humano, sobre todo para el área de Parques y Jardines, así como para bacheo.

“Toda la plantilla de personal es necesaria, lo que ha pasado últimamente es que el trabajador no tiene la herramienta por eso no puede dar un servicio que el ciudadano se merece”, expuso.

Agregó que el esquema provisional de recoger la basura de los hermosillenses una vez por semana es una propuesta viable, pero si existe una sobrecarga de trabajo tendrán que analizarlo.