Reconocen a empresas constructoras

Son 30 firmas que recibieron los reconocimientos como Empresas de 10 y de Empresas Socialmente Responsables

Por la implementación de programas en beneficio de sus trabajadores y del medio ambiente, 30 empresas constructoras recibieron los reconocimientos “Empresas de Diez (E10)” y “Empresas Socialmente Responsables (ESR)” por parte del Infonavit.

Ricardo Martínez Terrazas, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, destacó el impacto positivo en los trabajadores y en la sociedad que genera este tipo de programas, ya que fomenta un buen ambiente laboral y mejora la calidad de vida de los sonorenses.

“Hay que estar claros que en la medida que nosotros contribuyamos a tener mejores colaboradores, que tengan una mejor calidad de vida, que tengan resueltos sus problemas básicos, van a ser trabajadores más comprometidos con la empresa, que van a estar trabajando en un ambiente laboral adecuado y que van a incidir en ser una empresa eficaz, eficiente y de calidad”, aseguró.

Al contar con este tipo de distinciones, las empresas sonorenses ganan mayor prestigio, resaltó, lo que ocasiona que las obras públicas estatales las realicen empresas locales, por lo que la derrama económica se queda en Sonora y contribuye a generar más desarrollo para sus ciudadanos.

En el evento se distinguió a 24 empresas con el reconocimiento de “Empresas de Diez (E10)”, luego de cumplir de forma completa y puntual con sus aportaciones y amortizaciones durante diez bimestres continuos y no contar con adeudos vigentes ante el Infonavit.

Además, se entregó un galardón a ocho organizaciones más al ser reconocidas como “Empresas Socialmente Responsables (ESR)”, lo que agrega valor a la marca y rentabilidad; acredita a las empresas ante sus empleados, inversionistas, clientes, autoridades y sociedad en general, como una organización comprometida voluntaria y públicamente con una gestión socialmente responsable como parte de su cultura y estrategia de negocio.

Ana Karina Maldonado Andrews, Presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Sonora, mencionó que con el paso del tiempo las empresas constructoras se han ido involucrando más en este tipo de programas que promueven el desarrollo social, económico y ambiental en la entidad.

“Me tocó pertenecer a la primera empresa constructora en Sonora que recibió el distintivo ESR, y me da mucho gusto que cada vez seamos más los que estamos comprometidos con este proceso; esto no significa que somos empresas perfectas, sino al contrario, que somos empresas que tenemos debilidades, áreas de oportunidad y que estamos conscientes de eso y queremos hacer una mejora continua”, afirmó.