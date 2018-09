Se alborotó el “cotarro” político y son varios los aspirantes a la gubernatura de Sonora

Se alborotó el “cotarro” político y ya son varios los aspirantes a la gubernatura de Sonora por los distintos partidos, entre ellos, los priistas Ernesto Gándara Camou (Hermosillo) y Ricardo Bours Castelo (Ciudad Obregón). Asimismo, Damián Zepeda Vidales, por el PAN y, David Figueroa Ortega, que se lanzará como independiente. Al menos estos son los que han expresados sus intenciones. Se habla del senador Alfonso Durazo Montaño, como posible candidato por Morena y, Ana Gabriela Guevara Espinoza, por el Partido del Trabajo (PT), lideresa de este partido en la entidad.

Con esto se demuestra que la “caballada no está flaca”, porque todos estos personajes de la política local y nacional, tienen posibilidades de ganar la elección, ahora que no aparecerá Andrés Manuel López Obrador en las boletas electorales. En las pasadas elecciones del 01 de julio del presente año, “El Peje” ganó todas las elecciones, desde alcaldías hasta la presidencia de la república. Con esto, no nos queda otra más que reconocer el liderazgo del tabasqueño.

Andrés Manuel tuvo la capacidad de unir al pueblo de México en torno a una agrupación que el denominó como Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena), logrando convencer a la ciudadanía de la clases económicamente alta, media y baja. Además de profesionistas y estudiantes, desde preparatoria hasta universitarios. Después de 18 años de buscar la presidencia de la república, al fin las viejas y nuevas generaciones lo reconocieron, ahora es todo un ídolo.

López Obrador fue un candidato que prometió mucho, ojalá pueda cumplirle a los mexicanos, pero con la mitad que cumpla, creo que superará todas las expectativas. Sí podría cumplir, “amarrándoles” las manos a sus colaboradores, que son los que se lleva el dinero del pueblo para depositarlos en cuentas bancarias del extranjero. Tiene que vigilar muy bien a los gobernadores, senadores, diputados federales y locales y, por supuesto, a las alcaldesas y alcaldes de Morena.

Actualmente López Obrador realiza un paseo turístico por todo el país, en donde celebra reuniones públicas y privadas, supuestamente agradeciendo al pueblo el haber votado por él y todos los candidatos de Morena. Lo que no se sabe es quién paga esos paseos, si el pueblo o lo hace con dinero de su bolsa. A lo mejor el Presidente Enrique Peña Nieto, que es su “cuate”, le abrió un cuenta bancaria como un adelanto de sueldo, para que la fuera pasando los cinco meses que andará si chamba (julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre.

López Obrador tomará protesta como Presidente de México, el próximo 01 de diciembre y, hasta entonces, empezará a cobrar cada quincena. Mientras, se la irá pasando como pueda, con el apoyo de sus amigos, si es que no recibe dinero del pueblo. Hay que recordar que “El Peje” tiene cerca de 18 años sin trabajar y nunca se ha quejado por falta de dinero. Mientras la mayoría de los mexicanos andamos a la “cuarta pregunta”. Siempre lo he dicho, la política es un buen negocio.

Atiende Gobernadora Pavlovich a familias de Benito Juárez afectadas por las lluvias

Familias de las comunidades de la Aceitunita, Paredoncito, y Paredón Colorado en Benito Juárez, que fueron afectadas por las intensas lluvias de la depresión tropical 19E los días 19, 20 y 21 de septiembre, recibieron apoyos de mano de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Fue en el Paredón Colorado donde se reunieron 600 familias que fueron atendidas con servicios médicos y se les entregaron despensas, agua purificada, colchonetas y kits de limpieza gestionados por la mandataria estatal a través de Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

“Decirles que cuentan con nosotros, que no están solos, aquí estamos vacunando, aquí está la Secretaría de Salud, aquí venimos a entregarles esto que requieren, que son apoyos del Fonden, como son las colchonetas, el agua para beber, kits de limpieza, cobijas y despensas”, expresó.

Ante cientos de familias, la Gobernadora les pidió continúen atentos a las indicaciones de Protección Civil, ya que, a través de la aplicación ‘Sonora Protege’, desde un teléfono móvil, pueden ver cómo se van comportando las lluvias, eso, dijo, ayudó muchísimo a tomar precauciones en las pasadas lluvias.

Reconoció el trabajo que cada una de las dependencias estatales y municipales han hecho para lograr reestablecer, en la medida posible, a las comunidades afectadas.

“Ya estamos trabajando, los caminos ya se están abriendo para muchas comunidades que estaban incomunicadas, sobre todo en el municipio de Álamos, en el municipio de Guaymas, ya en muchos lugares ya se trabajó, aquí no hay otra más que trabajar”, aseguró.

La Gobernadora Pavlovich Arellano, reconoció además a elementos del Ejército y la Marina, quienes atendieron de manera oportuna a la población afectada con las pasadas lluvias y facilitaron la evacuación de mil 200 personas que ante los estragos de la tormenta tropical 19-E, así lo requirieron.

Flora Lina Mungarro Garibay, Presidenta Municipal de Benito Juárez, agradeció a la mandataria y a todo su equipo por apoyar a cientos de personas que en este momento requieren de ayuda para salir adelante.

“Agradecerle el valiosísimo apoyo que está haciendo en estos momentos, yo creo que eso requiere el reconocimiento del pueblo, de los campos pesqueros que están por aquí, que requiere precisamente ese gran apoyo; tanto lo de salud, infraestructura, así como lo básico que está ahorita siendo necesario para estos pueblos, muchísimas gracias Gobernadora y aquí está su pueblo, respondiendo”, reiteró la Presidenta Municipal de Benito Juárez, antes, Villa Juárez.

