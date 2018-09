Antibióticos para curar la apendicitis, ¡adiós cirugía!

Hasta el día de hoy, no conozco a nadie que guste de las operaciones, menos si éstas son consideradas como “urgencia”, lo que suele pasar con la apendicitis (la extirpación quirúrgica del apéndice). Sin embargo, esto podría ya no ser necesario con el uso de antibióticos.

¡Sí, la apendicitis se puede curar con antibióticos! A esta conclusión llegaron investigadores de la Nationwide Children´s Hospital de Columbus:

“Los pacientes que reciben antibióticos la noche antes de entrar en el quirófano se sienten mejor a la mañana siguiente; evitando así los riesgos de la cirugía y la anestesia, un periodo menor de recuperación (8 días frente a los 21 de una intervención”.

¿Opción ideal para todos los casos?

Lamentablemente, no. De acuerdo al estudio publicado en la revista JAMA, este tratamiento es solo para los casos de apendicitis no complicada diagnosticada mediante TC, es decir, una prueba inicial con antibióticos seguida de apendicectomía para los pacientes que no mejoren con la terapia

Además, todavía falta mucho en el desarrollo de técnicas de diagnóstico más preciso y de antibióticos más eficaces para poder dejar atrás la cirugía, y sus complicaciones.

Fuente: Salud 180