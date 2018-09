Avalan ¡cero tolerancia! de Fiscalía

“Se le carga” la agenda a la “Gober”

Cooperarán comerciantes del Centro

Exhiben fiasco de ex alcalde panista

Por Martín Romo (El Verdugo)

Avalan ¡cero tolerancia! de Fiscalía…Y quedó más que justificado el porque de la política del ¡cero tolerancia! contra la delincuencia implementada por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de la que es titular Rodolfo Montes de Oca, por el ataque que recibieran agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en la colonia Luis Donaldo Colosio de esta Capital.

Pues resulta y resalta que cuando los citados elemento policiales pertenecientes al Departamento de Vehículos Robados se encontraban revisando a unos sujetos de un auto con características sospechosas, de repente fueron rodeados por un grupo de personas con aspecto cholo, quienes los amenazaron con armas blancas y palos, por lo que tuvieron que replegarse y disparar sus armas para ahuyentarlos.

A ese extremo estuvo el intento de agresión contra los policías investigadores, en hechos ocurridos en las calles Armando Hopkins y Santa Teresita de Jesús, en el aludido barrio localizado al Norponiente de Hermosillo, en un evidente desafío contra la autoridad policial, con la intención de rescatar a los individuos que estaban checando y quienes aprovecharon para huir entre los domicilios. De ese pelo.

En lo que es un atentado contra las instancias policíacas que demuestra que Montes de Oca Mena y compañía no andan tan errados, a la hora de mantener la orden responder con sus pistolas de cargo contra quienes osen con poner en riesgo la vida de los representantes de la Ley, así como de la ciudadanía en general, sobre todo de las personas inocentes, que ni la deben no la temen, pero que quedan en medio.

Y es que si esos delincuentes ya no se detienen ni ante quienes están para poner orden, mucho menos lo harán ante un ciudadano común y corriente o más corriente que común, de ahí el porque en algunos inseguros sectores habitacionales de esta Ciudad del Sol, casi caso tienen “secuestrados” a los vecinos, debido a que no pueden denunciar sus fechorías, por temor a ser víctimas de represalias. ¡Ouch!

De ahí el porque esa estrategia promovida por la FGJE, de primero proteger la integridad de sus uniformados, así como la de “Juan Pueblo”, sí que a sido bien vista por las mayorías, con todo y lo lamentable que pueda ser que ya hayan muerto varios hampones abatidos, pero ahora si que porque no se han detenido a la hora de delinquir, al actuar suicidamente y querer pasar por encima de los demás.

Pero para quien dude de lo anterior o como el hampa ya no respeta nada, ahí tienen que ayer a media mañana fueran baleadas dos patrullas de la Policía Municipal de Obregón comisionadas al Valle del Yaqui, por los ocupantes de una pick up color blanco, pero sin que ninguno de los polizontes resultara lesionado, a pesar de esa tracatera ocurrida sobre las calles 1400, entre 5 y 10, cerca de Quetchehueca.

No obstante y que en ese municipio cajemense ya todo puede pasar, y una muestra de ello son los 38 homicidios registrados en los primeros 24 días de septiembre y que por algo ya ha sido calificado como el periodo más violento en la historia de esa localidad, con todo y que todavía faltan los que puedan acumularse de aquí al día 30, lo que avalan esa medida de la Fiscal Estatal. ¡Qué tal!

“Se le carga” la agenda a la “Gober”…Quien vaya que ha tenido que estarse “partiendo en dos, como dice el popular dicho, para estar cumpliendo por todos lados, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, derivado del como ha complementado su agenda diaria, con los recorridos que ha seguido haciendo por las zonas afectadas por las más recientes torrenciales lluvias. ¡Órale!

Prueba de ello es ahora se le viera a Claudia brincando charcos por rumbo de las comunidades del Pescado, en Guaymas; así como en Bahía de Lobos, en San Ignacio Río Muerto, para entregarle una serie de apoyos a las familias damnificadas, entre ellos despensas, agua embotellada, colchonetas, tinacos y ropa, y es que muchas de ellas lo perdieron todo y nomás se quedaron con lo que traían puesto. ¡Ups!

Tales acciones asistenciales las ha venido llevando a cabo la Mandataria Estatal, en lo que empieza a llegar en forma la ayuda que deberá enviar el Fondo Nacional de Desastres (Fondem), una vez que se “palomeara” la declaratoria de emergencia para once municipios, entre ellos el de “Hornosío”, con todo y que lo más importante es la solidaridad que les ha manifestado a los afectados. Ni más ni menos.

Eso por como a la Ejecutiva se la ha visto enmezclillada y dialogando con los pobladores de esas regiones anegadas o inundadas, para de viva voz escuchar y recibir las peticiones de primera mano, además de supervisar la distribución de lo que se ha estado llevado a las áreas más dañadas, como resultado de la coordinación que ha habido entre los tres niveles de Gobierno. De ese tamaño.

Lo anterior sin dejar de lado la chamba de todos los días, como lo denota el que ayer a las 12:00 horas encabezara un acto de Entrega de Incentivos al Sector Agropecuario, Pesquero y Acuícola, junto con el secretario de la Sagarpa en el País, Baltazar Hinojosa Ochoa, mismo que tuviera lugar en la sede de la Unión Ganadera Regional; pero antes presidió la presentación de la Marca Turística Sonora. ¡Qué tal!

Por cierto que Hinojosa Ochoa calificó como positiva la propuesta que hay para que la Sagarpa federal se cambie a Obregón, ya que eso permitiría que los productores del Norte puedan acceder a respaldos de una forma más rápida, aunque el reto para el ni tan nuevo de Víctor Villalobos será el no descuidar el Sur.

¿Apoquinarán comerciantes del Centro? …A los que todo hace indicar que por fin los harán cooperar con algo, y no precisamente con cargo a sus bol$illo$, sino más bien a las millonadas que captan por concepto de lo que cobran en los parquímetros por estacionarse, es a los integrantes del Patronato Pro Obras del Centro Histórico y Comercial de Hermosillo. ¿Será posible tanta belleza?

Al trascender que en esta ocasión les tocó perder, en el marco de un encuentro que tuvieran con la alcaldesa morenista, Célida López, para ponerla al tanto de las problemáticas que enfrentan en ese ámbito, porque dan cuenta que ya entrados en análisis y gastos, ahí les propuso que apoquinaran con algo, como sería donando un carro recolector de basura para que les de servicio en el sector en que operan.

Es por lo que deducen que de concretarse esa aportación, no sería porque hubiera salido de su buena voluntad, sino por la forma en que Célida los comprometiera para que hagan algo por su misma causa, como lo deja entrever que el “Presi” de ese cuestionado organismo, Miguel Ángel Figueroa Gallegos, todavía saliera con que crearían un comité pa´ ver si pueden hacer esa compra. Así la agarradez.

Cuando ciertamente que partiendo de los millones que les ingresan anualmente y de los cuales a nadie le rinden cuentas, la verdad que el costo de uno de esos vehículos, que es de poco más de un millón de pesos, no les representaría nada o sería como “quitarle un pelo a un gato”, después de la fortuna que han “ama$ado” en los últimos años, de ahí que más les valdría el no pensarla mucho. ¡Pácatalas!

Porque de ponerle muchos peros a López Cárdenas, capaz y le da por revisar la concesión que les tiene otorgada el Ayuntamiento, para que cobren por esas estacionadas en el primer cuadro de esta “Capirucha”, cosa que por siempre ha sido considerada por demás injusta, porque además de que la clientela acude a consumirles, de pilón todavía tiene que pagarles por parquearse. ¡Ñácas!

Exhiben fiasco de ex alcalde panista…Por si quedaran dudas del fiasco que resultara el saliente alcalde panista de Nogales, Cuauhtémoc Galindo Delgado, ahí está la ventaneada que le acaba de dar el hoy nuevo “Presimun” de esa frontera emanado de Morena, Antonio Pujol Irastorza, de que sólo le dejó cinco patrullas en buenas condiciones para la vigilancia de esa población. ¿Cómo la ven?

Ante lo que deducen que así estuvo el fracaso en la gestión municipal del también apodado “Temo” Galindo, quien muy en ello aún así soñó despierto con ser “candidato” a senador por el taliPAN, no obstante y ese saldo negativo que le están sacando a flote, por como dejara colapsado ese rubro de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, en perjuicio de los nogalenses en general. ¡Palos!

Casi por nada es que Pujol Irastorza adelantara, que hoy por hoy prácticamente están haciendo milagros para poder operar, como consecuencia del escaso equipo policiaco con que cuentan, eso para continuar trabajando y hacer que la gente se sienta segura, en lo que gestionan el presupuesto necesario para estar en mejores condiciones, de ahí que así a estado ese esfuerzo extra, a la hora de echar el resto. ¿Será?

Aunado que igual destaparan que después de ponerle remedio a esa deficiencia, procederán a realizar una reestructuración de la Policía, a fin de desterrar las malas prácticas de algunos “polichotas”, si se toma en cuenta que durante el controvertido trienio de Galindo Delgado, hasta un Jefe de Jefes de esa corporación detuvieron en los Estados Unidos, y no precisamente por andar en muy buenos pasos.

Aún y cuando ya no es ninguna novedad ese déficit que le están echando en cara al ex munícipe azul, porque igual en otras áreas le han sacado a relucir “cuentas mochas” y no es para menos, al ser de los que más observaciones tuviera en la última cuenta pública que les revisara el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF), de ahí el porque lo reprobaran, en cuanto al manejo de los recursos públicos.

