Jefe le juega terrible broma y le causa daños mortales

Cuando se trata de jugarle una broma a alguien (no importa si te llevas de maravilla con la persona), siempre hay que tener mucha cautela pues no todo el mundo tiene el mismo sentido del humor y estos juegos podrían causar disgustos, pero eso no es todo; hay bromas que van mucho más allá.

Así sucedió en Kolhapur, una ciudad de la India en donde un “chistorete” fue tan lejos que le quitó la vida a un hombre.

Un joven de nombre desconocido se encontraba trabajando en una fábrica cuando se acercó a su superior para que le ayudara a quitarse residuos de papel de la ropa usando una manguera de aire comprimido; el hombre comenzó a hacerlo, pero de pronto, cuando el otro le daba la espalda totalmente confiado, dirigió la punta de la manguera a su ano.

En el vídeo donde quedó captado todo, se ve como el joven de inmediato se tambalea y sólo un par de segundos después se desvaneces del dolor.

La víctima de la nada inocente broma fue llevada rápidamente al hospital pero sus intestinos y estómago había sufrido demasiado daño y murió, reportaron medios locales.

Fuente: SDP noticias