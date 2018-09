Aspirantes a la gubernatura ya están “en sus marcas”

Comentaba una de las consejeras del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que inmediatamente después de concluir un proceso electoral, se inicia con la preparación del próximo y así están algunos “suspirantes”, quienes apenas han transcurrido tres meses de que se realizaron los comicios del 1 de julio y ya se están moviendo para lograr la nominación de sus partidos como candidatos a la gubernatura y otras posiciones.

Desde hace unas semanas se empezó a mencionar a Ernesto Gándara Camou como uno de los candidatos “naturalitos” del PRI para las próximas pizcas estatales, mientras que Ana Gabriela Guevara prácticamente fue destapada esta semana durante su toma de protesta como comisionada del Partido del Trabajo en Sonora.

En Morena, se dice que el senador y futuro Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo se perfila como candidato, e incluso la alcaldesa local, Célida López le manifestó su apoyo, aunque habría que ver que dice la también senadora Lilly Téllez, así como el megacoordinador de delegados federales, Jorge Taddei Bringas, aunque él es más institucional.

En el Partido Acción Nacional, todavía no han logrado reagruparse y aunque hay muchos “tiradores”, lo cierto es que no cuentan con la legitimidad tras el aciago sexenio que encabezó Guillermo Padrés y para colmo, no dude que se encapriche el exdirigente nacional y también senador, Damián Zepeda y quiera ser el abanderado, con lo que tienen asegurada la derrota.

En el caso del PRI, habrá que ver cómo transcurre la segunda parte del sexenio de la gobernadora Claudia Pavlovich, quien hasta ahora lleva buenos números en su cuenta, sobre todo en transparencia, rendición de cuentas, generación de empleos y el prietito en el arroz es la seguridad, con todo y que el Inegi acaba de revelar que disminuyeron los índices.

Entonces con base a sus calificaciones y encuestas internas seguramente ella también hará sugerencias y recomendaciones o apoyará a quien considere la mejor opción para sucederle en el cargo.

Hay que recordar que para el próximo proceso electoral, Andrés Manuel López Obrador, quien catapultó al triunfo a muchos de los desconocidos candidatos de la reciente elección, ya tendrá que demostrar con hechos lo que a lo largo de 20 años estuvo pregonando al aire, es decir tendrá que pasar de los dichos a los hechos y no crea que es cosa fácil.

Como sabemos, lo más fácil es ser oposición, porque a todo le podemos encontrar el ángulo negativo, sin embargo, habrá que evaluar cómo es López Obrador como gobernante y como desde que es presidente electo ha cometido algunos fallos, habrá que estar pendiente de su ejercicio presidencial.

Ahora si están listos los camibos en dependencias de gobierno de Sonora

Quien trascendió está viviendo sus últimas horas como Secretario de Seguridad, es Adolfo García Morales, quien a pesar del gran esfuerzo que ha dedicado a la dependencia que ha logrado modernizar, profesionalizar y colocarla como las mejores del país, los recientes hechos violentos en la capital aunado a las evidentes diferencias con el Fiscal Rodolfo Montes de Oca, fueron los factores para que le pidan la bola.

El trabajo de García Morales, quien se ha rodeado de gente valiosa, como el titular del C4, David Anaya Cooley, entre otros, ha permitido que gobiernos de otros estados volteen sus ojos hacia su labor, como ocurrió con autoridades de Nuevo León, con quienes firmaron un acuerdo para proveer de información en materia de prevención de la violencia contra la mujer.

Asimismo y como lo había anticipado la gobernadora Claudia Pavlovich en semanas anteriores, se efectuarán cambios en las secretarías de Educación, Desarrollo Social y la Secretaría de Gobierno, e incluso, trascendió que el actual regidor, Ernesto de Lucas Hopkins, llegará a una de ellas como titular… Estaremos pendientes para estos cambios que están a cuestión de horas de concretarse, según nos comentaron…

Correo electrónico [email protected]