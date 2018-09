Es Salma Hayek “Personaje del Año”

La actriz mexicana recibió el galardón de manos de su amiga Penélope Cruz, sobre quien recordó algunos momentos especiales que hubo entre ambas

Salma Hayek recibió el Premio al Personaje del Año por parte de la revista Vanity Fair España en la fiesta de su décimo aniversario, la cual se celebró este miércoles en el Teatro Real de Madrid.

“Muchísimas gracias, estoy honrada con esta distinción y con el honor de compartir esta noche con ustedes. Me puse muy contenta cuando me comunicaron el premio, pero no me di cuenta en ese momento de lo profundo que me tocaba el corazón recibirlo”, expresó Hayek.

“Cuando esta revista empezó aquí, con tanto prestigio, me acordé que al mismo tiempo que nacía, yo empezaba una nueva vida aquí, en Europa. Jamás me hubiera imaginado lo que iba a pasar en esa década”.

La estrella recibió el galardón de manos de su amiga y también actriz Penélope Cruz, sobre quien recordó algunos momentos especiales que hubo entre ambas.

“En ella encontré a una compañera con la que navegar las turbias aguas de Hollywood. Pocas veces he visto este ímpetu de superación personal y profesional que he visto en ella”, aseguró Hayek.

“Nuestra evolución como mujeres, actrices, esposas y madres ha transcurrido juntas. Es muy especial para mí que este premio lo reciba de alguien que ha sido un pilar en mi vida”.

Durante su discurso, la protagonista de “El Callejón de los Milagros” agradeció a su esposo, Francois-Henri Pinault, por todo el apoyo y amor que le ha otorgado desde que lo conoció.

“Siento que soy quien soy hoy porque él está en mi vida. Le doy las gracias a Vanity Fair por darme la oportunidad de celebrarlo juntos”.

“Ojalá él pudiese entender algo más del 25 por ciento de lo que acabo de decir”, bromeó.