Entregan Gobernadora Pavlovich y titular de Sagarpa estímulos a productores

Cada año el sector agroalimentario de Sonora recibe estímulos de la federación y el estado por el orden de los 2 mil 600 millones de pesos, mientras que los productores en el mismo periodo de tiempo generan un valor de producción por 60 mil millones de pesos, informó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Acompañada por el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Baltazar Hinojosa Ochoa, la Gobernadora Pavlovich entregó apoyos a productores sonorenses que requirieron de una inversión de 60 millones de pesos.

Estos incentivos corresponden a adquisición de tractores, apoyos para la eficiencia del uso y manejo del recurso del agua, infraestructura para mejora y calidad de producto post cosecha, proyectos de investigación y transferencia de tecnología, suministros e instalación de sistemas fotovoltaicos, y modernización para embarcaciones menores.

“En todos los aspectos se han invertido del gobierno estatal y del gobierno federal 2 mil 600 millones, pero ustedes el sector aportan 60 mil, no podemos bajar la inversión que le hacemos al sector, así que tenemos que luchar para el próximo presupuesto para que se nos otorgue los apoyos para que nuestro sector siga siendo un sector fuerte, que va caminando hacia adelante”, señaló la Mandataria Estatal.

Por su parte, el titular de Sagarpa, Baltazar Hinojosa Ochoa, destacó a Sonora como una potencia en el país en el sector agroalimentario, ya que este sector ha crecido al doble de la economía nacional. Dijo que los productores locales, sumados a los del resto del país, generan una producción anual de 35 millones de dólares en materia de exportación de productos a diversos países.

“Sonora es de los estados que mejor le ha ido, pero Sonora también ha respondido a las exigencias de lo que son los mercados y lo que existe en desarrollo, creo que es una gran oportunidad y un buen punto de partida plantear a las próximas autoridades con anticipación que eso es lo que se está invirtiendo y es el piso para desarrollar el sector agroalimentario”, indicó.

Jorge Guzmán Nieves, Secretario de la Sagarhpa en Sonora, resaltó la aportación que hacen los productores a la economía nacional, ya que su trabajo contribuye con el 11 por ciento de las exportaciones nacionales y da a conocer los productos de la entidad en el mundo.

Llegaron con la “espada desenvainada” las nuevas autoridades municipales de Hermosillo

Entraron fuertes las nuevas autoridades municipales enviando cobros a las familias que deben el impuesto predial y cortando el agua a vecinos que tienen adeudos con agua de Hermosillo. Primero deben de conocer la situación que guarda la Comuna antes de enviar y amenazar a los que conecten el tubo que transporta el vital líquido. Mientras en los barrios y colonias de la ciudad se pueden ver los “cerros” de basura que las personas colocan en las calles para cuando pase el camión recolector, porque no pueden tener los desperdicios dentro de sus viviendas.

Por una parte, aplican todo el rigor de la ley y, por otra, no cumplen con sus obligaciones de tener un municipio limpio para bien de las familias y de esta forma evitar enfermedades. Las nuevas casas ya no son como las de antes, ni como las de Puerto Peñasco, con mucho espacio hasta para guardar hasta basura. Apenas hay espacios para caminar dentro de ellas forzadamente. Que primero se analice la situación y que después suspendan la recolección de basura.

Esto en Hermosillo no funciona, porque la capital de Sonora si por algo se ha distinguido es por su limpieza en sus calles y banquetas…En la administración de la presidenta municipal, doctora Alicia Arellano Tapia de Pavlovich (1979-1982), madre de la actual Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, se nombró a la capital sonorense como la Ciudad más limpia del País. Y esta fama la ha seguido teniendo a través de los años. No creo que la alcaldesa quiera basura.

La falta de unidades recolectoras de basura no debe ser pretexto para tener un municipio sucio y maloliente, por salud y por el bien de todos los que habitamos esta bendita tierra que nos vio nacer. Las familias de Hermosillo no son “cochinonas”, pero necesitan el apoyo de las autoridades para tener, como siempre, una ciudad a la altura de sus habitantes. La nueva alcaldesa no debe de tomar medidas apresuradas, porque NO conoce la ciudad. Ella ha vivido más tiempo en Mexicali.

Célida López Cárdenas, también ha vivido en la Ciudad de México y, por supuesto, en Puerto Peñasco, de donde es originaria. Estudió en Baja California y luego se fue a radicar al D.F. Realizó estudios en el extranjero y después la postuló el PAN a una diputación local. No terminó su gestión y luego, Andrés Manuel López Obrador, la nombró candidata de Morena a la presidencia municipal de Hermosillo. Necesita conocer todo el municipio de Hermosillo, antes de actuar.

No se puede actuar sin conocer el municipio, ni sus habitantes, gente buena y agradecida. No tiene porque la alcaldesa “sacar el machete” y amenazar a las familias porque no han pagado el impuesto Predial, ni cortarles el agua. La gente no paga porque no tienen dinero, no porque no quiera. Pero no conoce a los hermosillenses, que votaron por ella sin conocerla, nada por apoyar a López Obrador. Todos sabemos que los candidatos de Morena nada más pusieron su nombre.

El que les “acarreó” los votos fue “El Peje”, porque ni siquiera campaña hicieron. Esa es la verdad. Por tal motivo, no tiene porque hacerse viva ante a los Hermosillenses, que son buenos, pero no dejados y se le podría aparecer el diablo el día menos pensado. Vale más que recapacite Célida, una mujer inteligente y preparada, que en realidad no sé quién la estará asesorando, o “metiéndole aire”, para que pierda el piso. Ojalá todo vuelva a la normalidad en Hermosillo.

Presenta Gobernadora Claudia Pavlovich Marca Turística del Estado de Sonora

Para fortalecer el desarrollo turístico en la entidad, además de crear un distintivo que brinde identidad, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano presentó la Marca Turística “Sonora, Experiencias Inolvidables”.

En el marco del Día Mundial del Turismo, a celebrarse este 27 de septiembre, resaltó que la grandeza de Sonora se refleja en la gente, las riquezas naturales, culturales y gastronómicas de la región, de ahí la importancia de crear una marca turística que se ha convertido en un medio idóneo y una herramienta de gran utilidad para dar a conocer los atractivos turísticos de los destinos.

“Tenemos mil 200 kilómetros de litoral, 650 kilómetros de frontera, tenemos mucho que ofrecer, hay que venderlo, los invito a hacerlo, ya tenemos una marca, una marca que es visible, ahora nos toca a todos vender nuestro estado como lo mejor”, destacó la Gobernadora Pavlovich.

La modernización del Aeropuerto Internacional de Hermosillo; la relación bilateral con Nuevo México, y Arizona, con la que se creó el Corredor Seguro Luckville-Puerto Peñasco, apuntó, son acciones con las que el Gobierno del Estado ha reforzado el turismo en la región, y lo mismo hará con la modernización de la Carretera Cuatro Carriles una vez concluida.

Contar con una mejor conectividad aérea en la entidad, la creación de un Centro de Convenciones en Hermosillo, así como la construcción de un hospital privado en San Carlos, Nuevo Guaymas, mencionó la Gobernadora Pavlovich, son los grandes retos en los cuales se debe trabajar para continuar fortaleciendo el sector turístico en Sonora.

“Es una realidad, tenemos esos grandes retos y no los podemos olvidar para poder decir que cumplimos con el turismo en Sonora, o por lo menos para poder sentirme satisfecha de que cumplí con esos elementos que nos van a hacer dar el siguiente paso que requerimos”, señaló.

