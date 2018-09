Triunfa Cruz Azul con “manita” arbitral

Con este resultado la Máquina se metió a la etapa de los Cuartos de final de la Copa MX

Cruz Azul se metió a Cuartos de la Copa MX aprovechando un error arbitral.

La Máquina venció ayer 2-1 a Xolos en el Estadio Caliente, en un cotejo en el que supo aprovechar tener uno más desde el 27′, tras la expulsión de Eryc Castillo, luego que el silbante vio una dura entrada sobre Pablo Aguilar.

Pese a los reclamos del conjunto fronterizo, el delantero ecuatoriano recibió la roja pese a que se resbaló antes de impactar en la pierna derecha del central cementero.

Eso le abrió el camino a unos celestes que comenzaban a desesperarse, sobre todo Édgar Méndez por la banda derecha, al reclamar todas las decisiones arbitrales.

El español liberó la frustración contenida al 32′, cuando aprovechó un trazo largo medido de Misael Domínguez, para meter disparo al poste que cubría Gibrán Lajud, quien fue incapaz de rechazar, desviando el balón en su arco.

Para el complemento, La Máquina salió dormida pues pese a tener uno más, Xolos llegaba al arco rival.

Sin embargo, Martín Cauteruccio, quien no estuvo el sábado en el cotejo de Liga MX ante Atlas, sacó disparo para vencer a Lajud, tras un pase de Méndez, el mejor de los celestes en la cancha del Caliente.

El charrúa respondía, al 57′, la confianza que recibió de Pedro Caixinha, quien lo dejó fuera el sábado del cotejo ante Atlas, por la Liga MX.

Sólo que La Máquina se puso a sufrir al 61′, cuando José Madueña echó el balón a su arco, al intentar despejar, a segundo poste.

Xolos intentó pero ya no le alcanzó y La Máquina está otra vez en Cuartos de la Copa MX.

Sin embargo, sobre el final del partido, Caixinha fue expulsado tras reclamarle airadamente al cuarto árbitro, Miguel Ángel Chacón.

Todavía cuando se dirigía al vestidor del Estadio Caliente, el luso gritó hacia la tribuna, aunque no está claro si se hizo de palabras con la afición local o gritaba a los aficionados cementeros.