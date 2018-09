Legalizar las drogas no reducirá el crimen: Osorio Chong

El que se regularice el consumo de drogas no reducirá los niveles de inseguridad y violencia en el país, por el contrario, podría agravar el tema de adicciones, advirtió Miguel Ángel Osorio Chong.

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) así respondió al posicionamiento de la Comisión Global de Política de Drogas en contra de las medidas prohibicionistas, y que fue firmado por el expresidente Ernesto Zedillo.

Para Osorio Chong, liberar el tema de las drogas “no te va a dar más o menos seguridad”. Y señaló que si bien México debe ser un país de libertades, los estupefacientes sólo se deben regularizar con fines medicinales.

“Yo no estoy de acuerdo. Legalizarlo nos va a permitir que cada persona determine si usa o no drogas. Esto no va directamente ligado a la comisión de delitos, de ninguna manera, esto solamente tiene que ver con la distribución, en sembradíos, y la distribución que se hace de estos insumos para generar drogas”, comentó.

El extitular de la Secretaría de Gobernación abundó que “desde la Federación no se va a resolver el tema de la seguridad, si la Constitución dice que está en potestad de los municipios”.

En este sentido, Osorio Chong propuso reforzar las policías municipales.

“Y si alguien algún día nos quiere acompañar en la propuesta de hacer policías estatales únicas, ahí vamos a encontrar la solución del tema de la seguridad, con recursos, con apoyo y con sanciones”, aseguró.

