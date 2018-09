Le retiran cargo de agresión

A cambio, el ex lanzador de los Azulejos de Toronto aceptó una fianza de paz de un año

La justicia canadiense retiró un cargo por agresión contra el relevista mexicano Roberto Osuna.

A cambio, el ex lanzador de los Azulejos de Toronto aceptó una fianza de paz de un año. En la jurisprudencia canadiense, la fianza de paz es un trato en el que una persona acepta mantener buena conducta durante un determinado periodo de tiempo.

Osuna, de 23 años, fue procesado en mayo por una supuesta agresión.

El derecho mexicano, que fue traspasado a los Astros de Houston a fines de julio, no dio declaraciones a los periodistas al retirarse de la corte tras una breve audiencia.

El abogado de Osuna, Domenic Basile, dijo que su cliente estaba arrepentido, pero que su intención era declararse no culpable si el caso terminaba en juicio.

En declaraciones distribuidas por los Astros, Osuna manifestó estar “contento y aliviado” por la decisión de la corte.

“Ahora puedo comenzar a poner estas alegaciones detrás de mí y concentrarme en el beisbol”, dijo Osuna. “Quiero darles la gracias a mi familia, compañeros del equipo y a mi fans por creer en mí. También, quiero agradecerle a los Astros por darme la oportunidad de jugar beisbol y competir por un campeonato de la Serie Mundial”.

Grandes Ligas suspendió a Osuna por 75 juegos sin derecho a paga por quebrantar el reglamento sobre violencia doméstica.

Osuna fue abucheado cuando los Astros vencieron a los Azulejos en Toronto la noche del lunes, el primero de una serie de tres partidos.

“No voy hacer más comentarios sobre este asunto, ya que deseo dejar esto atrás y mirar solo al futuro”, añadió Osuna en su declaración escrita.