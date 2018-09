Lleva apoyos Gobernadora Claudia Pavlovich a los poblados de El Pescado y Bahía de Lobos

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, visitó este martes, las comunidades de El Pescado, en Guaymas y Bahía de Lobos, en San Ignacio Río Muerto, en donde entregó apoyos a familias que resultaron afectados por las pasadas lluvias. La mandataria hizo entrega de despensas, agua embotellada, colchonetas, ropa y tinacos. Además, platicó con los vecinos de ambas comunidades, a la vez que supervisaba la distribución de los distintos apoyos que llevaron a las zonas más dañadas por parte de los tres niveles de gobierno.

“Seguimos atendiendo a las comunidades más alejadas como es el caso de El Pescado, del municipio de Guaymas, y Bahía de Lobos, del municipio de San Ignacio Río Muerto; son comunidades con muchas necesidades, quedaron las casas dañadas, tenemos que raspar caminos, está también el apoyo del Ejército como siempre; muy agradecida con el Ejército y la Marina por su apoyo”, afirmó la Gobernadora Pavlovich.

Por parte de la Secretaría de Salud, agregó, realizan acciones de fumigación, vacunación y consultas médicas; además, se tiene un módulo del Registro Civil para facilitar los diferentes documentos que expide esta dependencia como actas de nacimiento y de matrimonio entre otros, para quienes los hayan perdido por las lluvias.

“De las mil 500 personas que estaban sin energía eléctrica, ya tenemos un avance de mil 300 aproximadamente, venimos de Bahía de Lobos, pero ahí es la Telesecundaria que no tiene energía eléctrica y la comunidad en sí tiene su agua potable colapsada, entonces tenemos que meterlo como zona de desastre”, señaló.

En encuentro con los ciudadanos, la Gobernadora Pavlovich expresó su solidaridad ante las afectaciones ocasionadas por las condiciones climatológicas, y les reiteró que no están solos, al dar puntual seguimiento y atención a todas sus necesidades antes, durante y después de las lluvias.

Señaló que los apoyos producto de la Declaratoria de Emergencia, por la parte de la Secretaría de Gobernación, ya se empezaron a entregar, sin embargo, continuarán con el proceso de evaluación en los próximos quince días para que se apruebe todo lo que se necesita para la Declaratoria de Desastre, e invitó a la ciudadanía a seguir con la aportación en los centros de acopio para apoyar a quienes más lo necesitan en este momento.

La Gobernadora no pierde el ritmo de trabajo que ha llevado a cabo desde que inició su mandato, hace poco más de tres años, sabe que “trabajo mata grilla”. En este tiempo, ha superado grillas de todo tipo, pero sigue adelante. La mandataria cuenta con el apoyo de los habitantes de Sonora y esto le da tranquilidad y confianza para seguir por el camino del desarrollo de la entidad…Bien.

Se ríen de Trump en su cara durante discurso ante la ONU

Un coro de risas interrumpió este martes el discurso del presidente Donald Trump ante la Asamblea General de la ONU.

Al presumir los logros de su gobierno, el mandatario estadunidense quedó sorprendido luego que algunos de los asistentes al máximo foro de Naciones Unidas soltaron las carcajadas.

En menos de dos años hemos conseguido más que casi ningún otro Gobierno en la historia de nuestro país”, dijo Trump al inicio de su discurso, desatando sonoras risas entre los presentes.

Trump hizo una pausa en su intervención, extrañado por la reacción del auditorio, y trató de sobrellevar la situación. No me esperaba esa reacción, pero no pasa nada”, respondió Trump, levantando las cejas.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy