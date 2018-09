Eliminan al América de la Copa MX

Con ese ánimo las Águilas llegarán al Clásico nacional el domingo en el Estadio Azteca

Después de 20 penales, el América hizo el ridículo en la Copa MX al quedar eliminado ante Juárez.

Las Águilas tiraron por la borda el Clásico Joven en Cuartos de Final. Fueron unos muy Bravos contrincantes los que empataron 2-2 en tiempo regular y quienes se impusieron 9-8 en la tanda desde los once pasos, tras la falla de Renato Ibarra.

Con ese ánimo, el América llegará al Clásico nacional el domingo en el Estadio Azteca.

En la cancha no quedó clara la diferencia entre el primero de la clasificación y el decimosexto. Más allá del resultado, los azulcremas estuvieron lejos de mostrar la diferencia de nóminas.

Los locales permitieron la osadía de un equipo modesto con el tanto de Rodrigo Prieto de penal y la posterior insurrección con el empate de Leandro Carrijo, en una jugada en la que salieron mal al fuera de lugar y dejaron a cinco jugadores frente a Marchesín.

La seriedad que tuvo el América con su alineación la abandonó a la hora clave, más allá de que Cecilio Domínguez hizo una jugada de crack al sembrar a dos rivales antes de marcar el empate a un gol y de que Bruno Valdez devolviera la calma con su anotación luego de una tiro de esquina.

Los Bravos habían pagado caro el excesivo tiempo que consumía el portero desde el 35′, el haberse retrasado cinco minutos para regresar a la cancha tras el descanso, un tanto lógico en un equipo que comprendía la diferencia de fuerzas.

Pero pudo más su empuje, el pundonor y la picardía a la hora de cobrar penales, con el único asterisco de la falla del portero Vázquez Mellado.

Agustín Marchesín se volteó en todos los penales cobrados por el América, por eso no vio las fallas de Carlos Vargas ni la de Renato. En los del rival, siempre se aventó al lado derecho, una apuesta fallida como lo fue desde que los Bravos tiraron primero, en esa misma cabecera en la que hace cinco años los azulcremas vencieron a Cruz Azul, pero que ahora les negó la posibilidad de un Clásico joven.

Miguel Herrera se la pasó reclamando al árbitro. Tras la derrota mejor aceleró rumbo a los vestidores, pero no era su noche ya que los túneles estaban desinflados y se recargó en el poste derecho como un simple testigo de la euforia de los Bravos y de los demonios que se van a desatar en Coapa.