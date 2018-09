“Todo mundo lo sabía”: Geraldine Bazán sobre romance entre Gabriel Soto e Irina Baeva

A días de publicarse un video en el que se confirma un romance entre Gabriel Soto e Irina Baeva, reporteros hicieron todo lo posible por interceptar a Geraldine Bazán para preguntarle sobre su sentir.

Fue a la salida de la obra ‘Mentiras’ donde consiguieron las declaraciones de la actriz.

“No es nada sorpresivo, todo mundo lo sabía, pero no es parte de mi jurisdicción, ya no tiene nada que ver conmigo”, dijo al finalizar la función en el Centro Teatral Manolo Fábregas, en la es madrina de Gaby Albo.

Por ahora no piensa en iniciar un nuevo romance: “Me pretenden, pero es una decisión que yo tomé, no voy a salir con nadie, no voy a tener una relación hasta que no esté divorciada, y no solo por mí, sino por respeto a mis hijas”.

Fuente: SDP noticias